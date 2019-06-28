Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера ХаскиИзвестия 16:18
В Екатеринбурге на музыкальном фестивале Ural Music Night прервали концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова). Об этом 28 июня сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе фестиваля Людмилу Шегал. По ее словам, концерт отменили из-за сильной давки.
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Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вынуждены были остановить концерт рэпера Хаски в пятницу из-за давки, сообщила РИА Новости пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.РИА Новости15:41
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Во время «Ural music night - 2019» в Екатеринбурге зрители сорвали концерт Хаски и ЛСП
КП - Екатеринбург15:22
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