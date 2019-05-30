Общество
В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполомREGNUM вчера в 12:38
В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься. А в самом сквере разместится небольшая детская площадка.
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Площадки для детей, танцев и скейтбордистов: опубликована новая презентация храма святой Екатерины
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