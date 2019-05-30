Общество

В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполомREGNUM 12:38

В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься. А в самом сквере разместится небольшая детская площадка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ролика недостаточно: епархия готовит «общественную презентацию» нового проекта храма Святой Екатерины

URA.Ru12:32

Фонд святой Екатерины показал, как бы выглядел сквер у Драмтеатра с храмом

Znak.com09:10

«Такими роликами они вызовут недовольства»: архитекторы раскритиковали новое видео о храме и сквере

Екатеринбург Онлайн10:35

Фонд Святой Екатерины презентовал новый сквер у Театра драмы

АиФ Урал09:33

В Екатеринбурге показали, как выглядела бы набережная после постройки храма

РИА Новости09:43

Проект набережной под храм святой Екатерины показали перед опросом

Екатеринбург-ТВ09:09

Площадки для детей, танцев и скейтбордистов: опубликована новая презентация храма святой Екатерины

КП - Екатеринбург09:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:16, Ашберн
Происшествия

Эштон Кутчер дал показания по делу об убийстве бывшей девушки

Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес

Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
Обновлено в 10:16
Политика

Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму

Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных нарушителей ПДД

Госдума приняла во втором чтении поправки к УК, ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди, говорится на сайте Госдумы.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия

Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье

Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли.
Обновлено в 12:34
Авто

Названы российские цены на обновленный Infiniti QX60

Продажи модернизированного Infiniti QX60 стартуют в июне.
Обновлено в 06:05
Финансы

Россияне начали массово скупать валюту

В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.
Обновлено в 10:40
Футбол

«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ

Обновлено в 11:50
Транспорт

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Спорт

Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках

Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.
Обновлено в 13:40
Кино

Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»

Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Экономика

«Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику

"Газпром" разрабатывает новую дивидендную политику, следует из презентации российского газового холдинга.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие

Минобороны модернизирует предназначенные для ядерной войны самолеты

В Минобороны намерены модернизировать самолеты, предназначенные для управления войсками в условиях ядерной войны, передает РБК.
Обновлено в 08:20
Футбол

Серхио Рамос решил остаться в «Реале»

Обновлено в 09:50
Политика

В Токио ультраправые проводят акцию в день визита Лаврова в Японию

Сергей Лавров намерен провести в Токио переговоры с японским коллегой Таро Коно, а также провести встречу в формате «2+2» с главами Минобороны обеих государств.
Обновлено в 06:09
Общество

Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено в 12:02
Общество

Карельского историка Юрия Дмитриева притесняли в СИЗО

Адвокат руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева сообщил о давлении на своего подзащитного в СИЗО.
Обновлено в 13:43
Авто

АвтоВАЗ разработал 350-сильную Lada Granta FL 4WD

Инженеры раллийной команды MRMotorsport ведут работы над созданием уникального гоночного автомобиля для абсолютного зачета Чемпионата России по классическому ралли.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Шпагат Анастасии Волочковой вошел в Книгу рекордов России

Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России благодаря своему шпагату, о чем сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.
Обновлено в 03:48
Хоккей

Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:36
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

Обновлено в 11:00
Религия

Епископ Фома перестал возглавлять Сызранскую епархию

Синод постановил назначить викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Павлово-Посадский» епископа Сызранского и Жигулевского Фому, с освобождением его от управления Сызранской епархией.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Космос

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601»

Прямую трансляцию полета ведет Роскосмос в социальных сетях.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие

Bloomberg: Иран запрашивал у России С-400, но получил отказ

Обновлено в 12:11
Происшествия

Украинский след найден в истории с затонувшим катером в Будапеште

Полиция допросила капитана затонувшего в Будапеште судна, в результате чего погибло семь человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:30
Футбол

Ивановский «Текстильщик» получил лицензию на выступление в ФНЛ

Ивановский «Текстильщик» получил лицензию Российского футбольного союза на выступление в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 07:49
Общество

Генпрокуратура приступила к проверке депутатов петербургского ЗакСа

Генеральная прокуратура Российской Федерации приступила к проверке некоторых депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга на предмет коррупционного сговора.
Обновлено в 13:19
Происшествия

В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка

Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Политика

Россиянка возглавит офис ООН в Женеве

Россиянка Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве, сообщается на сайте офиса Генерального секретаря ООН в четверг, 30 мая.
Обновлено в 13:38
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
Главное