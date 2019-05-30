Общество
В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполомREGNUM 12:38
В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься. А в самом сквере разместится небольшая детская площадка.
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Обновлено в 06:09
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Обновлено в 12:02
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Россиянка Татьяна Валовая возглавит штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве, сообщается на сайте офиса Генерального секретаря ООН в четверг, 30 мая.
Обновлено в 13:38