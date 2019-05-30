Общество

В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполомREGNUM 12:38

В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься. А в самом сквере разместится небольшая детская площадка.
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Проект набережной под храм святой Екатерины показали перед опросом

Екатеринбург-ТВ09:09

В Екатеринбурге показали, как выглядела бы набережная после постройки храма

РИА Новости09:43

Фонд Святой Екатерины презентовал новый сквер у Театра драмы

АиФ Урал09:33

Фонд святой Екатерины показал, как бы выглядел сквер у Драмтеатра с храмом

Znak.com09:10

Ролика недостаточно: епархия готовит «общественную презентацию» нового проекта храма Святой Екатерины

URA.Ru12:32

Площадки для детей, танцев и скейтбордистов: опубликована новая презентация храма святой Екатерины

КП - Екатеринбург09:08

Показываем, как будет выглядеть набережная за миллиард, которую сделают, если в сквере построят храм

Екатеринбург Онлайн08:15
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 20:22, Ашберн
Политика

Климкин призвал Раду отправить его в отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.
Обновлено в 16:54
Происшествия

На Камчатке почтальон обвиняется в растрате 2,5 млн рублей

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении почтальона одного из отделений Почты России в Петропавловске-Камчатском по обвинению в крупной растрате, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие

ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Обновлено в 15:34
Авто

Новый кроссовер Kia для России сфотографировали без камуфляжа

Новый компактный кроссовер KIA, который приедет в Россию в 2020 году в качестве прямого конкурента Hyundai Creta, назвали KIA Seltos.
Обновлено в 00:22
Политика

Хиллари Клинтон решила заняться съемками фильмов

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон вместе со своей дочерью Челси собираются создать продюсерскую компанию для телевизионных проектов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 20:05
Здоровье

Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян

В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено в 12:47
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Политика

Депутат Рады предрек украинской ГТС судьбу металлолома

С 1 января 2020 года украинская газотранспортная система (ГТС) превратится в "металлолом" из-за отсутствия договора о транзите газа с Россией.
Обновлено в 20:12
Космос

NASA: Полное солнечное затмение произойдет 2 июля

Ученые NASA рассказали об ожидаемом полном солнечном затмении, которое должно состояться 2 июля и продлиться около 4 минут и 33 секунд.
Обновлено в 01:56
Происшествия

Кошка в английском городке почти неделю дурачила спасателей

Обновлено в 12:03
Общество

За распространение зарубежных СМИ без разрешения оштрафуют

Разрешение на распространение продукции зарубежного периодического печатного издания на территории РФ выдается Роскомнадзором.
Обновлено в 08:30
Политика

Кремль счел оскорбительным баннер про Путина на мосту в Татарстане

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал оскорбительной надпись, появившуюся на одном из мостов в Набережных Челнах.
Обновлено в 09:26
Происшествия

В Калуге арестант утопил сокамерника в тазу

Суд приговорил к 13 годам колонии жителя Санкт-Петербурга, который в СИЗО Калуги избил сокамерника и утопил его в тазу, сообщает в четверг управление СК России по Калужской области.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Екатерина Порубель: «Когда мамы не стало, было ощущение облегчения»

Обновлено в 18:00
Космос

С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником

Обновлено в 13:58
Экономика

Гендиректора «дочки» Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты

Трудовой коллектив Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ), входящего в "Ростех", пожаловался Путину на многомесячные задержки зарплаты, предбанкротное состояние и отсутствие должного внимания руководства "Ростеха" к проблемам предприятия.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес

Сын Романа Абрамовича Аркадий изменился до неузнаваемости

Сын 52-летнего Романа Абрамовича Аркадий, прилетевший в Баку для посещения финала Лиги Европы, изменился до неузнаваемости и возмужал.
Обновлено в 15:00
Музыка

Дочь Алсу впервые дала интервью после детского «Голоса»

Абрамова рассказала, что мечтает стать артисткой — с этой целью она занимается танцами, вокалом и музыкой.
Обновлено в 19:44
Футбол

Рамос принял решение остаться в «Реале»

Капитан «Реала» Серхио Рамос передумал покидать клуб.
Обновлено в 10:20
Музыка

Макаревич назвал своих критиков «людьми с запудренными мозгами»

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич высказался по поводу критики из-за участия музыкальной группы в концерте, приуроченном к празднованию Дня России.
Обновлено в 12:23
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено в 05:35
Технологии

Первые в мире умные ценники создали студенты из Новосибирска

В магазинах Новосибирска тестируют «умные ценники». Их придумали студенты Новосибирского государственного технического университета.
Обновлено в 04:50
Культура

Джоан Роулинг анонсировала новые книги о вселенной Гарри Поттера

Обновлено в 19:38
Транспорт

Ремонт по гарантии. Дорожные службы Сургута проверяют состояние автомагистралей

Дорожные службы города вышли на улицы Сургута, чтобы проверить состояние автомагистралей.
Обновлено в 10:08
Общество

«Говорят, не получается». Предприниматели Локосово отказываются от миллионных грантов

Пенсионерка Вера Якобсон жалуется на общую беду населения Локосово.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Гендиректор ППГХО задержан по подозрению в получении взятки

По данным следствия, депутат, который руководит одним из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников предприятия.
Обновлено вчера в 23:11
Общество

Гороскоп: что ждет знаки зодиака в июне

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с известным астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в первом летнем месяце.
Обновлено в 08:57
Наука

Назван опасный для сердца напиток

Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Происшествия

В Кабардино-Балкарии по делу о взятках задержаны 12 полицейских

В Кабардино-Балкарии по делу о получении взятки задержаны 12 сотрудников республиканского МВД, сообщается на сайте СКР.
Обновлено в 13:04
Экономика

«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%

Чистый убыток "Аэрофлота" по МСФО за первый квартал 2019 года вырос на 51,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 15,75 млрд рублей, следует из материалов компании.
Обновлено в 12:13
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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