В Екатеринбурге двух полицейских полка ППСП городского УМВД Вячеслава Тропина и Вадима Мустафина задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана прямо в служебном автомобиле.

с чего всё началось

Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По данным следствия, в ночь на 18 августа 2019 года они изнасиловали девушку 1997 года рождения, сообщило СУ СКР по Свердловской области в четверг, 22 августа.

В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки

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