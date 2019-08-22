Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушкиИзвестия 10:29
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По данным следствия, в ночь на 18 августа 2019 года они изнасиловали девушку 1997 года рождения, сообщило СУ СКР по Свердловской области в четверг, 22 августа.
Читать в источнике
Оценить264
с чего всё началось
В Екатеринбурге двух полицейских полка ППСП городского УМВД Вячеслава Тропина и Вадима Мустафина задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана прямо в служебном автомобиле.Znak.com06:26
Подробнее о событии
Показать все источники
В Екатеринбурге полицейских задержали за изнасилование девушки прямо в служебной машине
Екатеринбург Онлайн08:07
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Политика
Владимир Путин поручил обеспечить молодых учёных жильём
«Разработать меры, направленные на создание условий для обеспечения жильём молодых научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования – кандидатов и докторов наук», - говорится в первом поручении документа.
Обновлено в 10:18
Политика
Канада высказалась против возвращения России в G8
Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.
Обновлено в 13:21
Политика
Путин и Ниинистё завершают переговоры в Финляндии
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Финляндию.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке
«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
В Челябинск пригнали самолет-разведчик
Обновлено в 09:48
Происшествия
Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника в Мневниках, сообщается в его Twitter.
Обновлено в 11:55
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Российские летчики могут получить компактные автоматы
Обновлено в 03:21
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле Горловки из миномётов
Обновлено в 13:46
Футбол
Брага — Спартак 0:0 (1-й тайм)
Московский "Спартак" проведет первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против португальской "Браги".
Обновлено в 13:54
Происшествия
Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48
Общество
Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Компания Triton Submarines опубликовала видеозапись первого за 14 лет пилотируемого погружения к "Титанику".
Обновлено в 09:00
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Предполагается, что появление флага связано с празднованием 22 августа Дня государственного флага России.
Обновлено в 03:24
Политика
Захарова отреагировала на обмен удерживаемых между Украиной и Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должны решать соответствующие органы, ведомство не может поделиться данными.
Обновлено в 12:45
Космос
Робот «Федор» успешно отправился к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с необычным пассажиром - российским антропоморфным роботом "Федором" - успешно стартовала к Международной космической станции.
Обновлено вчера в 23:38
Армия и оружие
Шойгу сообщил о неспокойных границах России
Вооружённые силы продолжаются укрепляться на фоне неспокойной ситуации на границах РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, информацию которого приводит «Федеральное агентство новостей».
Обновлено вчера в 10:25
Общество
Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков Минкультуры
В обращении в Генпрокуратуру, по словам собеседника РБК, Владимир Мединский попросил «принять меры прокурорского реагирования» в отношении подрядчиков «по защите интересов госзаказчика при осуществлении бюджетных инвестиций для завершения работ на объектах в установленные сроки».
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Найденную в лесу девочку доставят в Нижний Новгород бортом санавиации
Борт санавиации доставит в четверг в Нижний Новгород пятилетнюю девочку, найденную в лесу у села Степановка Воскресенского района.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Здоровье
В Сургуте пациенты противотуберкулезного диспансера объявили голодовку
Больше двух суток пациенты противотуберкулезного диспансера в Сургуте отказываются принимать пищу, приготовленную в столовой медицинского учреждения Они уверены, что их кормят некачественной пищей.
Обновлено в 08:56
Экономика
Reuters: Boeing будет наращивать выпуск лайнеров серии 737, если полеты 737 MAX возобновят
Американская компания Boeing планирует увеличить производство самолетов серии 737 до 52 единиц в месяц в феврале 2020 года, если авиарегулятор США разрешит возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX в четвертом квартале текущего года.
Обновлено в 12:54
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Футбол
СМИ узнали о тяжелой травме самого дорого футболиста «Краснодара»
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:4) порвал крестообразную связку левого колена, сообщает RMC.
Обновлено в 14:12