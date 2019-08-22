Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушкиИзвестия 10:29
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По данным следствия, в ночь на 18 августа 2019 года они изнасиловали девушку 1997 года рождения, сообщило СУ СКР по Свердловской области в четверг, 22 августа.
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с чего всё началось
В Екатеринбурге двух полицейских полка ППСП городского УМВД Вячеслава Тропина и Вадима Мустафина задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана прямо в служебном автомобиле.Znak.com06:26
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В Екатеринбурге полицейских задержали за изнасилование девушки прямо в служебной машине
Екатеринбург Онлайн08:07
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В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе в Калифорнии
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Происшествия
Следствие завершило работу на месте посадки А321 в кукурузное поле
СК РФ и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 в Подмосковье, сообщает в четверг владелец борта - авиакомпания "Уральские авиалинии".
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В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
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«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
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Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
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Девять станций на «красной» ветке метро откроют в четверг
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Раскольник Филарет обвинил раскольника Епифания в неверии в Бога
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Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга
Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
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БАТЭ разгромно уступил в Казахстане в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Ответный матч в Беларуси состоится 29 августа.
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