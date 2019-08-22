Происшествия

В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушкиИзвестия 10:29

Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По данным следствия, в ночь на 18 августа 2019 года они изнасиловали девушку 1997 года рождения, сообщило СУ СКР по Свердловской области в четверг, 22 августа.
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с чего всё началось

В Екатеринбурге решается вопрос об аресте двух полицейских за изнасилование задержанной

В Екатеринбурге двух полицейских полка ППСП городского УМВД Вячеслава Тропина и Вадима Мустафина задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана прямо в служебном автомобиле.
Znak.com06:26

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В Екатеринбурге отправили под домашний арест одного из полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Интерфакс10:33

В Екатеринбурге полицейских, обвиняемых в совершении группового изнасилования, просят отправить в СИЗО

КП - Екатеринбург11:36

На Урале полицейским избрали меру пресечения по делу об изнасиловании

RT на русском11:36

В Екатеринбурге суд поместил под арест полицейского, обвиняемого в изнасиловании

ТагилСити.ру11:49

На Урале одного из полицейских арестовали по делу об изнасиловании девушки

РИА Новости11:08

В Екатеринбурге полицейских задержали за изнасилование девушки прямо в служебной машине

Екатеринбург Онлайн08:07

В Екатеринбурге суд отправил под арест одного из полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Znak.com10:57
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Политика

Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Суд не продлил арест счетов Абызова

Обновлено в 10:54
Армия и оружие

В Госдепе объяснили «нарушение» Россией ДРСМД

Госдеп США опубликовал доклад, в котором говорится, что Россия якобы «решила нарушить» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ.
Обновлено в 12:19
Политика

Названа дата обмена заключенными между Россией и Украиной

Обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной состоится 28 и 29 августа.
Обновлено в 12:10
Происшествия

При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое

Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие

Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»

Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.
Обновлено в 02:10
Политика

Мария Захарова станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
Обновлено в 12:47
Политика

Путин напомнил об опасностях угледобычи в России

«Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом», — сказал Путин.
Обновлено в 09:06
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Обновлено вчера в 14:02
Кино

Еще один роман Кинга будет экранизирован

Очень скоро на экраны выйдет очередная киноадаптация одного из романов «короля ужасов».
Обновлено в 05:48
Происшествия

В Ростове гости на свадьбе устроили стрельбу

Устроивших стрельбу в воздух гостей свадьбы в Ростове-на-Дону доставили в полицию.
Обновлено в 11:48
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Найденную в лесу девочку доставили на вертолете в Нижний Новгород

Обновлено в 03:56
Происшествия

Самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе в Калифорнии

Полиция штата Калифорния сообщила, что на взлетно-посадочной полосе аэропорта в городе Оровилль сгорел самолет марки Cessna Citation.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

Следствие завершило работу на месте посадки А321 в кукурузное поле

СК РФ и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 в Подмосковье, сообщает в четверг владелец борта - авиакомпания "Уральские авиалинии".
Обновлено в 07:59
Происшествия

Восьмилетний ребенок угнал машину родителей в Германии

В Германии восьмилетний ребенок угнал автомобиль у собственных родителей.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика

Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной после сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:45
Происшествия

«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости усилить восточный фланг НАТО созданием новой «долгосрочной военной базы» альянса на территории его страны.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Молния в Польше убила несколько туристов

В Польше от удара молнией погибли несколько туристов. Есть также раненые, сообщает телеканал tvn24.
Обновлено в 10:18
Космос

«Союз» с роботом Федором успешно стартовал с космодрома «Байконур»

Сегодня утром, 22 августа, с космодрома "Байконур" успешно стартовала ракета "Союз" с роботом "Федором" на борту.
Обновлено в 03:24
Политика

Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

Неизвестные избили актеров «Коляда-театра» в Екатеринбурге

Обновлено в 04:06
Транспорт

Девять станций на «красной» ветке метро откроют в четверг

Обновлено в 11:44
Игры

Официально: в Control появится музыка Poets of the Fall

Обновлено в 12:34
Политика

Раскольник Филарет обвинил раскольника Епифания в неверии в Бога

Глава раскольнической Украинской православной церкви "Киевского патриархата" (УПЦ "КП") Филарет обрушился с критикой в отношении главаря другой раскольнической церкви "ПЦУ", призывая я отозвать письмо о закрытии счетов УПЦ "КП" и в дальнейшем не вмешиваться в ее дела.
Обновлено в 12:13
Общество

Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга

Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
Футбол

«Астана» разгромила БАТЭ в Лиге Европы

БАТЭ разгромно уступил в Казахстане в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Ответный матч в Беларуси состоится 29 августа.
Обновлено в 12:26
Авто

Opel выпустил первый в мире электрический раллийный автомобиль

Немецкая компания Opel представила хетчбэк e-Corsa, который стал первым в мире электрическим автомобилем для ралли.
Обновлено в 12:19
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