Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные избили актеров «Коляда-театра»ТАСС 02:23
Неизвестные избили в Екатеринбурге актеров "Коляда-театра" Тараса Поддубного и Мурада Халимбекова. Инцидент произошел в среду вечером, сообщил в четверг ТАСС Поддубный.
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Около часа ночи вещи начали заносить обратно в помещение. Именно в этот момент на актеров напала толпа парней.Екатеринбург Онлайн02:30
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«Они были пьяные, с бутылками водки»: как хулиганы напали на актеров Коляда-театра
Екатеринбург Онлайн02:30
Полицейские организовали проверку после избиения актеров «Коляда-Театра» в Екатеринбурге
Эхо Москвы - Екатеринбург04:08
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Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
Обновлено 20 августа в 22:34
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Культура
Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле
Латвийская певица Лайма Вайкуле провела собственный фестиваль "Рандеву" в Юрмале в то время, когда "Новая волна" должна была вернуться в Латвию, тем самым показав, что "наш конкурс там не нужен", рассказал в интервью газете "Аргументы и факты" российский композитор Игорь Крутой.
Обновлено в 07:49
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Кино
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Транспорт
Станции закрытого участка московского метро откроют на три дня раньше
Станции Сокольнической линии московского метро, которые были закрыты из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), будут открыты 22 августа после 16:00, что на три дня раньше запланированной даты.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»
Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.
Обновлено в 02:10
Футбол
Вратарь ЦСКА перешел в «СКА-Хабаровск»
Вратарь ЦСКА Георгий Кырнац покидает армейский клуб и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск». Об этом рассказал агент Алексей Сафонов.
Обновлено в 05:44
Общество
Роскачество назвало модели небезопасных чайников
Эксперты Роскачества протестировали 30 моделей чайников от 23 производителей и выявили наименее качественные и безопасные из них.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Состояние 5-летней Зарины Авгоновой врачи оценивают как тяжелое
Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое, - сообщает министерство здравоохраненияр Нижегородской области.
Обновлено в 01:15
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Врачей Архангельской больницы не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве в Белом море заражены радиацией
Как пишет «Медуза» уже во время операции пришли дозиметристы, которые обнаружили повышение показателей излучения.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке
Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Обновлено в 07:05
Кино
Фанаты Человека-паука намерены «штурмовать» Sony Pictures
Поклонники Человека-паука намерены пойти «штурмом» на офисы компании Sony Pictures. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на REGNUM.
Обновлено в 07:50
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Происшествия
На Урал направили комиссию МВД, где полицейских задержали за изнасилование
Обновлено в 07:41
Происшествия
Автобус перевернулся на трассе в Подмосковье
В Подмосковье перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
Как сообщало ИА REGNUM, СНВ-3 был подписан в апреле 2010 года между Россией и США и будет действовать до февраля 2021 года.
Обновлено в 00:14
Политика
Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
Обновлено в 05:32
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Политика
Путин и Зеленский договорились по украинским морякам
Источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказал, что вопрос освобождения моряков обсуждался во время телефонного разговора президентов Украины и России 11 июля, и тогда по нему была достигнута принципиальная договоренность.
Обновлено вчера в 09:45
Гаджеты
Фото дня: умные часы Apple Watch Series 5 на руке пользователя
На этой неделе Евразийская экономическая комиссия зарегистрировала сразу несколько устройств Apple, работающих под управлением операционной системы watchOS 6. В списке присутствуют четыре версии новых умных часов Apple Watch Series 5, которые проходят под модельными номерами A2156, A2157, A2092 и A2093.
Обновлено в 07:19
Культура
На международной ярмарке на ВДНХ 30 стран представят свои книги
Представители более чем 30 стран представят свои издания во время работы 32-й Московской международной книжной выставки-ярмарки, которая пройдет с 4 по 8 сентября в 75-м павильоне ВДНХ.
Обновлено в 08:18
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Футбол
Пауло Дибала: «Амазония в огне, а ее леса – это легкие Земли. Наше будущее полыхает»
Амазония принадлежит не только Южной Америке, она принадлежит всем нам. Ее леса – это легкие Земли, они дают 20% кислорода нашей планете.
Обновлено в 07:56
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50