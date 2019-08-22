Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные избили актеров «Коляда-театра»ТАСС 02:23
Неизвестные избили в Екатеринбурге актеров "Коляда-театра" Тараса Поддубного и Мурада Халимбекова. Инцидент произошел в среду вечером, сообщил в четверг ТАСС Поддубный.
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с чего всё началось
Около часа ночи вещи начали заносить обратно в помещение. Именно в этот момент на актеров напала толпа парней.Екатеринбург Онлайн02:30
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«Они были пьяные, с бутылками водки»: как хулиганы напали на актеров Коляда-театра
Екатеринбург Онлайн02:30
Полицейские организовали проверку после избиения актеров «Коляда-Театра» в Екатеринбурге
Эхо Москвы - Екатеринбург04:08
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Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Обновлено в 06:37
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании после её слов о Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено вчера в 01:25
Политика
В Кремле отказались считать возвращение в G8 самоцелью
«Президент Путин сказал, что Россия не отказывается от общения в любых форматах, вместе с тем, возвращение России в «Семерку», бывшую «Восьмерку», не является самоцелью», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено в 09:17
Гаджеты
Bloomberg: iPhone 11 получат тройную камеру и Face ID
Начать стоит с наследников iPhone XS и XS Max, которые получат приставку Pro.
Обновлено в 10:01
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
Обновлено 20 августа в 21:54
Музыка
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Петербурге произошел крупный пожар в цехе по производству свечей
По предварительным данным, в горящем помещении находилось производство свечей, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
Обновлено в 09:16
Политика
Рогозин рассказал об интересе Индии к российским ракетным двигателям
«Индия рассматривает в качестве основного мотора для своих ракет-носителей разные двигатели — РД-180 и менее мощный двигатель, который необходим для создания ракет среднего класса», — цитирует Рогозина «РИА Новости».
Обновлено в 09:58
Футбол
Коутинью не выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч с «Шальке»
Новичок «Баварии» бразильский нападающий Филиппе Коутинью не выйдет в стартовом составе команды на матч 2-го тура бундеслиги с «Шальке».
Обновлено в 09:34
Происшествия
Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.
Обновлено в 10:35
Общество
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Политика
Над Донецком подняли флаг России
На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:21
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции
Власти Санкт-Петербурга окажут всю необходимую помощь - как социальную, так и медицинскую - семье двенадцатилетней девочки, которая чуть не утонула в бассейне одного из турецких отелей.
Обновлено вчера в 11:31
Хоккей
«Динамо» обыграло «Витязь» на Кубке мэра Москвы
Хоккеисты столичного "Динамо" обыграли подмосковный "Витязь" в первом для обеих команд матче Кубка мэра Москвы.
Обновлено в 10:26
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
СМИ: Турция укрепляет наблюдательные пункты в Идлибе
Турция укрепляет наблюдательные пункты в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, сообщает Anadolu.
Обновлено в 11:02
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Политика
Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией
Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
Обновлено в 07:13
Футбол
Суарес хочет завершить карьеру в «Интер Майами» Бекхэма
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Family look: Алла Пугачева с дочкой Лизой выбрали в августе джинсовый стиль
Алла Пугачева надела прямые короткие джинсовые шорты, черную блузу и к ним подобрала джинсовый жилет в металлических заклепках.
Обновлено в 11:10
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Экономика
Глава Кузбасса предложил пакет мер для развития угледобывающей отрасли
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для развития угольной отрасли установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, рассмотреть возможность приоритетного развития Восточного полигона и решить проблему ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.
Обновлено в 07:47