Неизвестные избили в Екатеринбурге актеров "Коляда-театра" Тараса Поддубного и Мурада Халимбекова. Инцидент произошел в среду вечером, сообщил в четверг ТАСС Поддубный.

Общество Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.

Происшествия Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

Происшествия Состояние найденной в нижегородском лесу девочки оценивают как тяжелое Врачи оценили как тяжелое состояние девочки, которую нашли в лесу в Нижегородской области спустя трое суток поисков.

Происшествия Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.

Культура Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.

Политика Посольство Украины в США обратилось к G7 по поводу России Посольство Украины в США призвало лидеров стран «Большой семёрки» заставить Россию «вернуться к конструктивному поведению».

Происшествия В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.

Армия и оружие США и Турция обсудили неотложные шаги по зоне безопасности в Сирии Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно посягает на суверенитет и территориальную целостность Сирии и нарушает международное право.

Политика В Евросоюзе выступили против возвращения России и воссоздания G8 Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» (G8, «Большая восьмерка») за счет присоединения к G7 России до выполнения ею ряда условий, заявил Reuters высокопоставленный источник в структурах ЕС.

Происшествия В Петербурге загорелся склад на площади 500 кв. метров Площадь возгорания 500 кв. м. Огонь тушат по третьему номеру сложности. Всего привлечено 108 человек и 25 единиц техники.

Происшествия В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».

Космос Специалисты NASA обнаружили похожую на Землю экзопланету Учёные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нашли экзопланету размером почти с Землю.

Политика В Кремле прокомментировали иск метро к организаторам акции 27 июля Иск Московского метрополитена к организаторам несогласованной акции 27 июля не выходит за рамки закона и имеет право на существование, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.

Общество Utair написала в ФАС жалобу на Росавиацию из-за маршрутов «Трансаэро» Авиакомпания Utair обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой о нарушении законодательства в отношении Росавиации.

Транспорт Станции Сокольнической линии метро откроют на три дня раньше срока Девять станций Сокольнической линии московского метрополитена, закрытые ранее для строительства Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров раньше срока на три дня.

Политика Над Донецком подняли российский флаг В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Футбол «Наполи» заинтересовался Чаловым Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов очередного европейского клуба.

Музыка Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен По ее словам, песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максимом Фадеевым, она исполнять не будет.

Единоборства Макгрегор сфотографировался в футболке «Шахтера» Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор предстал в футболке донецкого «Шахтера».