Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храмаРоссийская газета 02:24

Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
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Мэрия Екатеринбурга собирает предложения о месте строительства храма

ТАСС02:27

Мэрия Екатеринбурга предложит вернуться к храму-на-воде

Екатеринбург-ТВ04:00

Власти Екатеринбурга соберут предложения о месте строительства храма

Коммерсантъ02:51

Мэрия Екатеринбурга просит выбрать место для Храма святой Екатерины

ТагилСити.ру03:09

Мэрия Екатеринбурга объявила сбор предложений по новым местам для храма Екатерины

Znak.com02:08

Мэрия просит екатеринбуржцев предложить варианты мест, где можно построить храм

Екатеринбург Онлайн01:55

Мэрия Екатеринбурга объявила сбор предложений по площадкам для строительства храма святой Екатерины

Европейско-Азиатские новости01:55
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Кино

Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.
Обновлено в 07:42
Экономика

Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»

В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников рассказал, что прокуратура обжаловала приговор по делу об инциденте с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 08:41
Политика

Партия Порошенко заявила о готовности к выборам в Верховную раду

Напомним: в понедельник, 20 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Обновлено в 04:54
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Политика

После инаугурации Зеленский всех уволил: онлайн-трансляция украинских катаклизмов

Обновлено в 02:01
Экономика

Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян

Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Гаджеты

Huawei отреагировал на действия Google

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 06:53
Гаджеты

Смарт-часы Samsung обновились оболочкой One UI

Обновления коснулись не только смартфонов, но также умных часов этого бренда. Так, модель Galaxy Active стала первой обладательницей One UI.
Обновлено в 04:47
Авто

Опубликован рейтинг самых надежных подержанных автомобилей

Обновлено вчера в 23:45
Кино

Чем закончился сериал «Игра престолов»

Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Транспорт

Назначен новый начальник Московской железной дороги

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров в понедельник представил коллективу Московской железной дороги нового начальника Михаила Глазкова, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
Обновлено в 09:23
Единоборства

Объявлена дата боя между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что боец смешанного стиля (MMA) россиянин Александр Емельяненко согласился провести поединок против соотечественника Сергея Харитонова.
Обновлено в 09:51
Политика

Кремль не комментирует скандал в австрийском парламенте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев появление видеозаписи, приведшей к скандалу в австрийском парламенте.
Обновлено в 05:25
Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Политика

Жена Саакашвили проиграла выборы мэра города Зугдиди

Обновлено вчера в 19:24
Кино

Притягательность «Притяжения»: в мире ждут сиквел фильма Бондарчука

Уже после презентации байеры из Франции и Латинской Америки признались «Известиям», что «Притяжение-2» сейчас для них — один из самых ожидаемых релизов, поскольку отклик публики на первый фильм был отличным.
Обновлено в 10:01
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Культура

Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»

Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», сообщается на странице «Газпром-медиа холдинга» в Facebook.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье

Обновлено в 09:46
Происшествия

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Обновлено в 09:38
Политика

Коммунисты пытаются распустить гордуму Екатеринбурга

Как пояснил первый секретарь обкома регионального отделения КПРФ Александр Ивачев, помимо роспуска гордумы коммунисты внесли в повестку организацию всенародного голосования по храму святой Екатерины.
Обновлено в 08:41
Экономика

Агрохолдинг Мошковича увеличил выручку в два раза

Материнская структура группы «Русагро», Ros Agro Plc, сообщила о росте выручки по МСФО в I квартале 2019 г. более чем в два раза – до 32,2 млрд руб.
Обновлено в 08:04
Футбол

«Краснодар» объявил об уходе Перейры и Каборе

«Краснодар» сообщил, что полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе покинут клуб по окончании текущего сезона.
Обновлено в 09:28
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

Обновлено в 06:53
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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