В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храмаРоссийская газета 02:24

Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.

В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма

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