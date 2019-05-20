Общество
В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храмаРоссийская газета 02:24
Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
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Мэрия просит екатеринбуржцев предложить варианты мест, где можно построить храм
Екатеринбург Онлайн01:55
Мэрия Екатеринбурга объявила сбор предложений по площадкам для строительства храма святой Екатерины
Европейско-Азиатские новости01:55
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
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Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
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Кино
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Экономика
Медведев расширил территории опережающего развития «Курилы»
В границы территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» включили 14 новых земельных участков на островах Шикотан и Парамушир.
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Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Кокорина и Мамаева
Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников рассказал, что прокуратура обжаловала приговор по делу об инциденте с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 08:41
Политика
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Музыка
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Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
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После инаугурации Зеленский всех уволил: онлайн-трансляция украинских катаклизмов
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Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян
Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.
Обновлено в 07:05
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В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Гаджеты
Huawei отреагировал на действия Google
Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google.
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Смарт-часы Samsung обновились оболочкой One UI
Обновления коснулись не только смартфонов, но также умных часов этого бренда. Так, модель Galaxy Active стала первой обладательницей One UI.
Обновлено в 04:47
Авто
Опубликован рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено вчера в 23:45
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Транспорт
Назначен новый начальник Московской железной дороги
Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров в понедельник представил коллективу Московской железной дороги нового начальника Михаила Глазкова, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
Обновлено в 09:23
Единоборства
Объявлена дата боя между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым
Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что боец смешанного стиля (MMA) россиянин Александр Емельяненко согласился провести поединок против соотечественника Сергея Харитонова.
Обновлено в 09:51
Политика
Кремль не комментирует скандал в австрийском парламенте
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев появление видеозаписи, приведшей к скандалу в австрийском парламенте.
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Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
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Жена Саакашвили проиграла выборы мэра города Зугдиди
Обновлено вчера в 19:24
Кино
Притягательность «Притяжения»: в мире ждут сиквел фильма Бондарчука
Уже после презентации байеры из Франции и Латинской Америки признались «Известиям», что «Притяжение-2» сейчас для них — один из самых ожидаемых релизов, поскольку отклик публики на первый фильм был отличным.
Обновлено в 10:01
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
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Культура
Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала «Супер»
Телеведущая и бывший кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», сообщается на странице «Газпром-медиа холдинга» в Facebook.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Подмосковье
Обновлено в 09:46
Происшествия
Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина
В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».
Обновлено в 09:38
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Коммунисты пытаются распустить гордуму Екатеринбурга
Как пояснил первый секретарь обкома регионального отделения КПРФ Александр Ивачев, помимо роспуска гордумы коммунисты внесли в повестку организацию всенародного голосования по храму святой Екатерины.
Обновлено в 08:41
Экономика
Агрохолдинг Мошковича увеличил выручку в два раза
Материнская структура группы «Русагро», Ros Agro Plc, сообщила о росте выручки по МСФО в I квартале 2019 г. более чем в два раза – до 32,2 млрд руб.
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Футбол
«Краснодар» объявил об уходе Перейры и Каборе
«Краснодар» сообщил, что полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе покинут клуб по окончании текущего сезона.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
Обновлено в 06:53