В Екатеринбурге начали разбирать конструкции на месте возведения храмаРИА Новости 16:04

Разбор строительных конструкций начался на месте возведения храма в сквере Екатеринбурга, где прошло несколько акций протеста, сообщил РИА Новости директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Фонд является организатором строительства.

В Екатеринбурге начали разбирать конструкции на месте возведения храма

Политика На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.

Авто Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.

Кино Чем закончился сериал «Игра престолов» Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».

Политика Валентине Матвиенко доложат об увольнении написавших о ней журналистов Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко уведомят об увольнении журналистов отдела политики газеты «Коммерсантъ», сообщил РБК пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко, отвечая на вопрос о том, известно ли ей об этой новости.

Гаджеты В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.

Кино Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов» Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.

Хоккей На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.

Шоу-бизнес Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Стоит отметить, что ранее Лера Кудрявцева объясняла свое решение не показывать Машу тем, что та еще слишком мала.

Игры СМИ добились удаления из игры про снайпера миссии с убийством журналиста The goal is to make the journalist "famous in a different way ." pic.twitter.com / nQy4Hzq97r — Lil Uzi Hurt (@ lostblackboy) 18 мая 2019 г. Учитывая, что журналисты достаточно часто подвергаются вполне реальным физическим атакам, а иногда и оказываются жертвами заказных убийств, неудивительно, что наличие такой миссии в Sniper 3D Assassin: Shoot to Kill всерьёз разозлило многих сотрудников СМИ.

Происшествия Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.

Политика Австрия отказалась предоставлять площадку прибывшим в Вену экспертам клуба «Валдай» Представители Австрии отказались принимать участие и предоставлять площадку организаторам VI заседания европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" накануне открытия.

Политика Президент Зеленский подписал первый указ Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.

Общество На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.

Наука Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов Образование Бермудских островов не подпадало ни под один из этих случаев.

Политика Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.

Политика Путин не поздравит Зеленского с инаугурацией Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет поздравлять нового лидера Украины Владимира Зеленского с инаугурацией.

Экономика Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».

Политика Порошенко переехал из администрации президента В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.

Космос Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.

Происшествия В Словакии автобус с детьми врезался в коттедж По предварительной информации, автобус выехал за пределы дороги и врезался в стену жилого дома.

Общество Глава Рособрнадзора призвал не покупать «ответы ЕГЭ» у мошенников Во время "горячей линии", посвященной единому госэкзамену, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал сдавать экзамен честно и не рассчитывать на помощь мошенников.

Экономика Правительство планирует увеличить пошлину за выдачу вида на жительство Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, увеличивающего госпошлину за выдачу вида на жительство до 5 тыс. рублей.