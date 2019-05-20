Общество
В Екатеринбурге начали разбирать конструкции на месте возведения храмаРИА Новости 16:04
Разбор строительных конструкций начался на месте возведения храма в сквере Екатеринбурга, где прошло несколько акций протеста, сообщил РИА Новости директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. Фонд является организатором строительства.
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Горожане, выступающие за сохранение сквера около Драмтеатра, выйдут на субботник
Эхо Москвы - Екатеринбург10:03
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Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Кино
Чем закончился сериал «Игра престолов»
Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».
Обновлено в 04:13
Политика
Валентине Матвиенко доложат об увольнении написавших о ней журналистов
Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко уведомят об увольнении журналистов отдела политики газеты «Коммерсантъ», сообщил РБК пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко, отвечая на вопрос о том, известно ли ей об этой новости.
Обновлено в 08:52
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Здоровье
Он потерял отца, а теперь его сердце может не выдержать: Владислава спасет операция
Обновлено в 17:03
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Хоккей
На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты
На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Стоит отметить, что ранее Лера Кудрявцева объясняла свое решение не показывать Машу тем, что та еще слишком мала.
Обновлено в 05:07
Игры
СМИ добились удаления из игры про снайпера миссии с убийством журналиста
The goal is to make the journalist "famous in a different way ." pic.twitter.com / nQy4Hzq97r — Lil Uzi Hurt (@ lostblackboy) 18 мая 2019 г. Учитывая, что журналисты достаточно часто подвергаются вполне реальным физическим атакам, а иногда и оказываются жертвами заказных убийств, неудивительно, что наличие такой миссии в Sniper 3D Assassin: Shoot to Kill всерьёз разозлило многих сотрудников СМИ.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика
Австрия отказалась предоставлять площадку прибывшим в Вену экспертам клуба «Валдай»
Представители Австрии отказались принимать участие и предоставлять площадку организаторам VI заседания европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" накануне открытия.
Обновлено в 14:22
Футбол
Роналду хочет видеть у руля «Ювентуса» Моуринью
Обновлено в 18:50
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено в 18:16
Общество
На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста
В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.
Обновлено в 10:46
Наука
Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов
Образование Бермудских островов не подпадало ни под один из этих случаев.
Обновлено в 05:15
Политика
Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко
ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Политика
Путин не поздравит Зеленского с инаугурацией
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет поздравлять нового лидера Украины Владимира Зеленского с инаугурацией.
Обновлено в 05:15
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено в 17:02
Кино
Финал «Игры престолов» посмотрели более 19 млн человек в США
Обновлено в 18:44
Политика
Порошенко переехал из администрации президента
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:04
Космос
Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе
Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Словакии автобус с детьми врезался в коттедж
По предварительной информации, автобус выехал за пределы дороги и врезался в стену жилого дома.
Обновлено в 12:35
Общество
Глава Рособрнадзора призвал не покупать «ответы ЕГЭ» у мошенников
Во время "горячей линии", посвященной единому госэкзамену, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал сдавать экзамен честно и не рассчитывать на помощь мошенников.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Папа тебя кинет: соцсети назвали дочь Анастасии Костенко маленьким монстриком
«Монстрик маленький», — согласилась с ней katia08.08.
Обновлено в 16:11
Экономика
Правительство планирует увеличить пошлину за выдачу вида на жительство
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, увеличивающего госпошлину за выдачу вида на жительство до 5 тыс. рублей.
Обновлено в 14:55
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
Обновлено в 14:05