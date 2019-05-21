В Екатеринбурге начали демонтировать забор в сквере у театра ДрамыМосковский Комсомолец Екатеринбург 02:40

В сквере у театра Драмы, где планировалось построить собор святой Екатерины, начали демонтировать забор. Как передает корреспондент «МК-Урал», убирают столбики, пролеты и бетонное основание, строительные вагончики.

В Екатеринбурге начали демонтировать забор в сквере у театра Драмы

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