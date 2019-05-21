Общество

В Екатеринбурге начали демонтировать забор в сквере у театра ДрамыМосковский Комсомолец Екатеринбург 02:40

В сквере у театра Драмы, где планировалось построить собор святой Екатерины, начали демонтировать забор. Как передает корреспондент «МК-Урал», убирают столбики, пролеты и бетонное основание, строительные вагончики.
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В Екатеринбурге снесли забор на месте строительства храма

РБК08:29

Основатель движения «Сорок сороков» о протесте в Екатеринбурге и о разрешении конфликта

Znak.com08:11

На месте строительства храма Святой Екатерины сносят забор

URA.Ru00:12

В сквере на месте строительства собора святой Екатерины демонтировали забор

ТАСС03:43

«Забор раздора» вокруг сквера в центре Екатеринбурга стремительно разобрали (ВИДЕО)

Европейско-Азиатские новости02:32

В Екатеринбурге убрали забор на месте возведения храма

РИА Новости07:17

Колеи от техники и вытоптанная трава: как с высоты выглядит сквер у Драмы после недельного протеста

Екатеринбург Онлайн04:48
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 18:17, Ашберн
Футбол

«Витесс» Слуцкого вышел в финал плей-офф за место в Лиге Европы

У проигравших отличился Кай Сирхейс (81-я). В первом матче двухраундового противостояния "Витесс" уступил со счетом 1:2.
Обновлено в 17:34
Игры

Sony продемонстрировала возможности PlayStation 5

Новая консоль уменьшила время загрузки игры в 19 раз Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в своем Twitter видеозапись с закрытого показа, но котором представители Sony демонстрировали возможности PlayStation 5 в сравнении с четвертой моделью, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 14:47
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 16:32
Политика

Власти Франции объяснили, почему не пригласили Путина в Нормандию

Обновлено в 11:02
Политика

В МИД России объяснили новые санкции США

В министерстве отмечают, что формально Россию пытаются обвинить в нарушении закона США, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который «никакого отношения к России не имеет».
Обновлено в 14:10
Армия и оружие

Глава Пентагона: США не планируют воевать с Ираном

Ранее глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф отметил, что Вашингтон ведет «опасную игру», увеличивая военный контингент в Персидском заливе.
Обновлено в 17:52
Происшествия

В Нигерии бандиты убили более 26 человек

Обновлено в 17:12
Общество

Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Политика

Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.
Обновлено в 14:00
Футбол

Штаб Бердыева требует от «Ростова» порядка 100 млн рублей

По информации «СЭ», сумма задолженности составляет около 100 млн рублей.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия

Названа причина остановки трех поездов с людьми в московском метро

Обновлено в 14:22
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

Обновлено в 05:59
Экономика

В Ярославле арендаторы торгового центра «Космос» объявили забастовку

В этом году было объявлено, что такого сезонного снижения не будет.
Обновлено в 06:21
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Здоровье

Названы вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.
Обновлено в 12:03
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Кино

«Джон Уик-4» выйдет в мае 2021 года

Четвертая часть франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли выйдет 21 мая 2021 года, сообщает Deadline со ссылкой на студию Lionsgate.
Обновлено в 08:57
Политика

Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимацию

Обновлено в 06:23
Авто

УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
Обновлено в 15:30
Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Шоу-бизнес

Максим Виторган «наехал» на Ксению Собчак в Сети

Выпад Виторгана против бывшей жены не вызвал отпора, разве что легкие упреки, мол, зачем выносить личное на люди.
Обновлено в 15:30
Гаджеты

Россияне распродают смартфоны Huawei

Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.
Обновлено в 10:00
Авто

Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже

В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Спорт

Жена Касильяса сообщила, что больна раком

Сара Карбонеро, жена вратаря «Порту» Икера Касильяса, сообщила, что больна раком. Напомним, Касильяс недавно перенёс инфаркт.
Обновлено в 15:59
Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Общество

Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов

Обновлено в 09:40
Музыка

Исландию могут наказать за флаги Палестины на Евровидении

Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором Евровидения, решает вопрос о санкциях в отношении Исландии из-за демонстрации баннеров с флагами Палестины в прямом эфире конкурса.
Обновлено в 17:18
Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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