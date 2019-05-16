Происшествия

В Екатеринбурге на акции протеста задержали 70 человекREGNUM 07:02

В Екатеринбурге на прошедшей 15 мая акции протеста были задержаны 70 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы Главного управления свердловского главка МВД Валерий Горелых. Из них трое несовершеннолетних.
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Как вести себя при задержании во время уличной акции. Семь правил

Екатеринбург Онлайн10:19

Официальная информация Свердловского главка МВД о ситуации с протестующими в Екатеринбурге: задержано 70 человек

Ведомости Урал06:35

МВД заявило о задержании 70 человек на акции против храма в Екатеринбурге

РБК07:05

70 человек задержали в ходе протестов против храма в Екатеринбурге

Газета.Ru06:43

МВД: в ходе акции протеста в Екатеринбурге были задержаны 70 человек

RT на русском06:31

В Екатеринбурге официально подтвердили задержание 70 человек на акции протеста

Вечерние Ведомости06:50

В Екатеринбурге за три дня несогласованных акций задержали 96 человек

ТАСС07:20
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Космос

Американский модуль МКС может стать непригодным для сна из-за жары

В модуле Harmony американского сегмента МКС расположены четыре каюты для сна. В российском модуле "Звезда" находятся две каюты.
Обновлено в 12:04
Музыка

Первый канал аннулировал результаты финала проекта «Голос. Дети»

Компания Group-IB, занимавшаяся проверкой голосования в финале вокального проекта, сообщила о первых результатах.
Обновлено в 12:34
Политика

Путин поручил установить День географа

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству установить 18 августа День географа. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 11:50
Футбол

Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сказал, что он и его коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.
Обновлено в 10:55
Политика

Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Происшествия

Неизвестные отобрали сумку с 1 млн рублей у мужчины в Новой Москве

Злоумышленники напали на мужчину в поселке Мосрентген в Новой Москве и отобрали у него сумку с крупной суммой денег.
Обновлено в 11:57
Общество

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

Обновлено в 12:41
Экономика

Число новостроек в США в апреле выросло на 5,7%

Число домов, строительство которых было начато в США в апреле, увеличилось на 5,7% относительно предыдущего месяца и достигло 1,235 млн в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны.
Обновлено в 09:05
Политика

Игорь Коломойский вернулся на Украину

Предприниматель Игорь Коломойский вернулся на Украину. Об этом сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:56
Политика

Больше половины украинцев негативно относятся к Путину

Как ранее писал News.ru, больше половины украинцев негативно относятся к запрету российских телеканалов на территории страны.
Обновлено в 09:20
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача

В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Здоровье

Врач рассказал, как бороться с повышенным давлением

Страдающим от повышенного давления следует исключить из рациона поваренную соль, рассказал агентству городских новостей "Москва" врач-кардиолог столичной поликлиники № 180 Николай Серебряков.
Обновлено в 10:24
Общество

РМК и УГМК выделят средства на озеленение Екатеринбурга

Обновлено в 09:48
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Футбол

Денис Глушаков объяснил переход из «Локомотива» в «Спартак»

Полузащитник перешел в «Спартак» из «Локомотива» в 2013 году. В составе "красно-белых" он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.
Обновлено в 12:11
Общество

Китай запретил въезд дагестанцам и татарстанцам

Ограничения пока наложено только для въезда в Фуюань, въезд в Поднебесную через другие пограничные пункты для таких граждан до сих пор возможен.
Обновлено в 09:45
Футбол

Матч с «Зенитом» станет для Калачева последним в составе «Ростова»

Обновлено в 09:46
Хоккей

Сборная Швеции разгромила команду Австрии на ЧМ по хоккею

Шведская национальная команда добыла крупную победу над сборной Австрии на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 12:35
Происшествия

В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей

Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Возбуждено дело об оплате невыполненного исследования для Минобороны

Заместитель главы испытательного центра НИИ Минобороны России в Подмосковье стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями в связи с оплатой невыполненных работ, сообщили "Интерфаксу" в Главной военной прокуратуре в четверг.
Обновлено в 11:38
Политика

Госдума приняла законопроект о фотофиксации техосмотра

Госдума во втором чтении приняла законопроект об обязательной фотофиксации технического осмотра автомобилей сегодня, 16 мая.
Обновлено в 08:29
Экономика

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

Минтруд предложил изменить правила расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 09:43
Футбол

Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матче

Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.
Обновлено в 10:33
Культура

Каннский фестиваль начался со скандала

Открытие Каннского кинофестиваля состоялось на фоне громкого скандала, в центре которого Ален Делон.
Обновлено вчера в 03:02
Футбол

Семья Усамы бен Ладена финансировала английский клуб «Шеффилд Юнайтед»

Английский клуб "Шеффилд Юнайтед" получил €3,5 млн взаймы от семьи бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Усамы бен Ладена, передает ТАСС.
Обновлено в 12:37
Авто

Lexus отзывает в России 420 автомобилей

Компания Lexus отзывает с российского рынка для ремонта 420 автомобилей LS 350 и LS 500.
Обновлено в 05:35
Экономика

Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги

Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 12:28
Политика

Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на руках

Президент Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ в Сочи рассказал о том, что более 30 лет проживал в доме без лифта и иногда на руках поднимал свою пожилую соседку на пятый этаж.
Обновлено в 11:38
Политика

Европол объявил в розыск пятерых россиян по делу хакерской группировки

В рамках расследования деятельности международной группы хакеров под названием GozNym обвинения предъявлены в том числе гражданам России, пятеро из них в розыске, говорится в сообщении на сайте полицейской службы ЕС (EUROPOL).
Обновлено в 09:07
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