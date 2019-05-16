Происшествия

В Екатеринбурге на акции протеста задержали 70 человекREGNUM 07:02

В Екатеринбурге на прошедшей 15 мая акции протеста были задержаны 70 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы Главного управления свердловского главка МВД Валерий Горелых. Из них трое несовершеннолетних.
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МВД заявило о задержании 70 человек на акции против храма в Екатеринбурге

РБК07:05

За три дня протеста в Екатеринбурге задержали 96 человек

Коммерсантъ08:13

70 человек были задержаны в Екатеринбурге в результате акции протеста против строительства храма

Эхо Москвы07:32

В Екатеринбурге за три дня несогласованных акций задержали 96 человек

ТАСС07:20

Как вести себя при задержании во время уличной акции. Семь правил

Екатеринбург Онлайн10:19

На 98 участников акций протестов в Екатеринбурге составили протоколы

РИА Новости06:32

МВД: в ходе акции протеста в Екатеринбурге были задержаны 70 человек

RT на русском06:31
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«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

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Армия и оружие

Украинский генерал рассказал о последствиях войны с Россией

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко предостерег Киев от военного столкновения с Россией.
Обновлено в 05:01
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
Обновлено в 05:15
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Названа новая версия катастрофы самолёта SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено в 07:18
Происшествия

В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача

В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Происшествия

На Урале в ДТП с грузовиком погибли сотрудник полиции с женой и сыном

Сотрудник полиции в свой выходной на автомобиле Lada Granta вез семью в больницу в Екатеринбурге.
Обновлено в 12:45
Политика

В Германии протестующие активисты залезли в трубу «Северный поток – 2»

Обновлено в 08:35
Политика

Мэрия Екатеринбурга проведет опрос жителей о строительстве храма

Обновлено в 10:42
Музыка

Названы победители первого полуфинала «Евровидения»

Обновлено 14 мая в 18:12
Происшествия

Мотузная потребовала миллион за дело о картинках во «ВКонтакте»

Мария Мотузная потребовала выплатить ей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей за незаконное уголовное преследование по делу об экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок во «ВКонтакте».
Обновлено в 06:31
Экономика

Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мира

Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.
Обновлено в 07:18
Футбол

РФС разберется в деле об оскорблении Мирзова по национальному признаку

Как указано в протоколе встречи, потасовка была спровоцирована нападающим гостей Владимиром Ильиным, который, согласно сведениям руководства туляков, оскорбил одного из авторов забитых мячей в составе "оружейников" Резиуана Мирзова по национальному признаку.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Мертвого мужчину провезли на крыше «Волги» в Воронеже: фото

«Волгу», на которой был закреплен завернутый в мешок мертвый мужчина, заметили на улицах Воронежа.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено в 11:14
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Происшествия

На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей: два человека погибли

Восемь автомобилей столкнулись в Предгорном районе Ставропольского края днём 16 мая, сообщила пресс-служба ГИБДД по краю.
Обновлено в 08:16
Политика

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Общество

Китай запретил въезд дагестанцам и татарстанцам

Ограничения пока наложено только для въезда в Фуюань, въезд в Поднебесную через другие пограничные пункты для таких граждан до сих пор возможен.
Обновлено в 09:45
Политика

Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
Обновлено в 12:01
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Политика

Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России

Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Энергетика

«Транснефть» пообещала компенсировать ущерб от загрязнения нефти

Ранее президент Владимир Путин потребовал от «Транснефти» объяснений, как в ее экспортный нефтепровод «Дружба» попала загрязненная нефть, из-за которой Белоруссия остановила транзит российского сырья в Европу.
Обновлено вчера в 21:39
Футбол

Сборная Голландии вышла в финал юниорского ЧЕ

Сборная Голландии обыграла Испанию в полуфинале юниорского чемпионата Европы по футболу.
Обновлено в 13:50
Космос

Американский модуль МКС может стать непригодным для сна

Обновлено в 12:43
Футбол

Футболист «Локомотива» Хёведес выбыл из-за травмы до конца сезона

Защитник футбольного клуба "Локомотив" Бенедикт Хёведес выбыл из-за травмы до конца сезона-2018/19.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие

Названо самое популярное российское оружие у иностранных партнёров

Большой интерес зарубежных покупателей на выставке вооружений MILEX-2019 вызвал ЗРК «Панцирь».
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Раскрыта причина развода Меган Маркл с первым мужем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем из-за того, что им приходилось много времени проводить в разлуке.
Обновлено в 07:04
Политика

Леонтьев заявил о правоте в споре с главой Хакасии из-за «дебила»

Иск был подан Коноваловым из-за высказывания Леонтьева в радиоэфире в конце 2018 года.
Обновлено в 06:11
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Протесты в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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