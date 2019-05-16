Происшествия
В Екатеринбурге на акции протеста задержали 70 человекREGNUM 07:02
В Екатеринбурге на прошедшей 15 мая акции протеста были задержаны 70 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы Главного управления свердловского главка МВД Валерий Горелых. Из них трое несовершеннолетних.
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В Екатеринбурге официально подтвердили задержание 70 человек на акции протеста
Вечерние Ведомости06:50
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