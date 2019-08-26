Общество
REGNUMВ Екатеринбурге могут изменить «Супрематический крест»
Напомним, нарисованный на площади Первой Пятилетки «Супрематический крест» вызвал недовольство ряда православных активистов. Полиция даже начала проверку после угроз одного из недовольных, пообещавших соорудить арт-объект из крови своих противников.
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«Это не истинная вера, а фанатизм»: журналист E1.RU — о митинге против креста Покраса Лампаса
Екатеринбург Онлайн07:32
Сторонники и противники креста Покраса Лампаса встретились лицом к лицу на Уралмаше (ТРАНСЛЯЦИЯ)
Европейско-Азиатские новости05:55
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Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 08:24
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Общество
Москвичей предупредили о первых заморозках
В второй половине следующей недели жителей Москвы ждет похолодание. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Мослента вчера в 01:40
Армия и оружие
В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
RT на русском 06:24
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
ФАН вчера в 12:33
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Общество
На Урале пообещали найти выход из ситуации со скандальным арт-объектом
Директор арт-фестиваля «Стенограффия» Андрей Колоколов, которого пригласили организаторы, начал полемизировать с активистами, убеждая их, что супрематический крест не несет оскорбительного содержания.
Красная весна вчера в 18:09
Происшествия
В Новочеркасске младенец умер после удара о потолочный вентилятор
По данным следствия, 17 августа в одном из ресторанов Новочеркасска 34-летний мужчина подбросил ребенка, но слишком сильно - девочка ударилась о потолочный вентилятор и упала на пол.
Российская газета 08:10
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Газета.Ru вчера в 06:23
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Общество
На авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском ожидается 500 тыс. человек
В пресс-службе главы региона отмечают, ожидается, что МАКС посетят 500 тысяч человек.
Интерфакс - Россия 07:27
Политика
Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, проректор Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь, об этом Касамара сообщила в своем Telegram-канале.
Ведомости 08:38
Общество
Ещё одну пару москвичей хотят лишить родительских прав из-за митинга
Иск о лишении родительских прав москвичей Петра и Елены Хомских подан в суд Никулинским районным прокурором.
REGNUM 06:05
Здоровье
Сочинские аптеки перестали продавать жизненно важный препарат
Из аптек Сочи исчез популярный препарат — преднизолон. Причиной аптекари называют отсутствие лекарства у поставщиков.
Телеканал 360° 08:14
Политика
В Кремле оценили предложение Трампа вернуть Россию в G8
В Кремле не считают провокацией призыв президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:35
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
RT на русском вчера в 12:45
Армия и оружие
Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму оснастят новой ракетой
Леонов напомнил, что ремонтно-восстановительные работы на береговом ракетном комплексе "Утес" были завершены совсем недавно, и понадобились потому, что комплекс, находившийся с 1996 по 2014 год в составе Военно-морских сил Украины, утратил техническую готовность.
ТАСС 03:07
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
Армия и оружие
Видео скрытой переброски атомных подлодок на Камчатке появилось в Сети
Военные учения подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке сняли на видео.
Вечерняя Москва 06:45
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер
Другой важный момент – смартфон получит процессор Snapdragon 665, а не MediaTek Helio G90T, который будет использоваться в Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 08:53
Футбол
ЦСКА приобретёт двух футболистов до закрытия трансферного окна
Московский футбольный клуб ЦСКА рассчитывает на этой неделе пополнить свои ряды сразу двумя игроками.
News.ru 01:53
Происшествия
Суд оштрафовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Данилу Беглеца
Тверской суд Москвы оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Данилу Беглеца на 20 тыс. рублей, признав его виновным в административном правонарушении.
ТАСС 07:48
Происшествия
Двое погибли, двое в реанимации после взрыва гранаты в Находке
Двое человек погибли при взрыве боевой гранаты в многоквартирном доме в Находке.
Газета.Ru 07:36
Политика
В партии Порошенко рассказали о составе будущей коалиции в Раде
Избранный депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Артур Герасимов в эфире телеканала «Прямой» заявил, что в состав коалиции в украинском парламенте войдут партии «Слуга народа», «Батькивщина» и «Голос».
RT на русском 08:02
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
РИА Новости 24 августа в 20:21
Армия и оружие
Ан-124 «Руслан» после модернизации станет «российским»
К концу года "Ильюшин" представит проект модернизированного Ан-124 "Руслан" с российскими комплектующими, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Интерфакс 03:31
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Allboxing.ru 24 августа в 15:46