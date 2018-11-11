Происшествия

На Урале контролер автобуса заставил школьницу дважды оплатить проезд
Российская газета
08:45

Женщина обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться, почему ее дочь-школьницу дважды заставили оплатить проезд в автобусе. 13-летняя девочка села в автобус первого маршрута (муниципальный) на улице Луначарского, чтобы доехать до остановки "Тубсанаторий".
Российская газета08:45

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Екатеринбургскую школьницу заставили дважды оплатить проезд и стрелки, оставившие без света 4 тысячи свердловчан: новости дня

Областная газета10:15

В Екатеринбурге школьницу заставили дважды платить за проезд. Прокуратура начала проверку

Znak.com09:06

В Екатеринбурге контролер удерживал в автобусе 13-летнюю школьницу и заставил дважды оплатить проезд

Екатеринбург Онлайн08:50

В Екатеринбурге контролёр заставил ребёнка оплатить проезд два раза

Накануне.Ru08:26

На Урале контролер заставил ребенка дважды заплатить за проезд

РИА Новости08:05

Прокуратура начала проверку после того, как в Екатеринбурге ребенка заставили дважды оплатить проезд в автобусе

КП - Екатеринбург07:47

Не было справки: контролер в Екатеринбурге заставил школьницу дважды оплатить проезд

ТагилСити.ру09:36
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