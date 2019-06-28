Музыка
В Екатеринбурге из-за давки отменили концерт рэпера ХаскиБИЗНЕС Online 16:12
В Екатеринбурге на фестивале «Уральская ночь музыки» из-за возникшей давки отменили выступление рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски. Организаторы пошли на такой шаг в целях безопасности — на концерт пришли порядка 20 тыс. зрителей.
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с чего всё началось
Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вынуждены были остановить концерт рэпера Хаски в пятницу из-за давки, сообщила РИА Новости пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.РИА Новости15:41
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