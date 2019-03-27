Политика

В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий БурбулисВести.Ru 15:56

В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина. По сообщению пресс-службы "Ельцин Центра", его увезли в областную клиническую больницу номер 1 из гостиницы "Хайятт".
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с чего всё началось

В Екатеринбурге близкий соратник Ельцина госпитализирован с инсультом

Бывший Госсекретарь РСФСР, подписавший от имени России Беловежское соглашение, 73-летний Геннадий Бурбулис в Екатеринбурге попал в больницу. По пути в Ельцин Центр, где он должен был выступить в качестве ведущего на дискуссии «Народная трибуна», его сразил инсульт.
URA.Ru10:32

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Геннадия Бурбулиса госпитализировали перед выступлением в «Ельцин центре»

РИА Новости13:44

В Екатеринбурге госпитализировали экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса

ТАСС13:44

В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса

РБК13:43

В Екатеринбурге с инсультом госпитализировали бывшего госсекретаря РСФСР

Екатеринбург Онлайн12:27

Один из видных соратников Ельцина слег с инсультом

Европейско-Азиатские новости11:34

В Екатеринбурге близкий соратник Ельцина госпитализирован с инсультом

URA.Ru10:32

В Екатеринбурге госпитализирован соратник Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис

Говорит Москва13:11
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Общество

Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Общество

Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке

Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Политика

США намерены объявить новые меры НАТО против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 17:51
Культура

YouTube удалил ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил новые ролики российских журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 22:38
Политика

За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Тимакова и Волошин

Отмечается, что за Абызова заступились председатель правления Фонда инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс и бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович.
Обновлено в 12:31
Политика

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды

Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Происшествия

В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы

В американском городе Сиэтл в результате стрельбы погиб один человек. Об этом сообщает Seattle Times.
Обновлено в 21:06
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

Израиль ударил ракетами по Алеппо

Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Общество

Гороскоп на 28 марта: Овнов просят не усложнять, Близнецам обещают зеленый свет для идей

ЛЕВ (Leo, 23.VII – 23.VIII) Чуть ли не с самого утра Льва ожидает аврал.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Из-за двух бомб в Германии эвакуировали более 12 тысяч человек

Обновлено в 20:11
Культура

Минкульт объединит Александринский и Волковский театры

Власти планируют объединить Александринский и Волковский театры в первый национальный российский театр, сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.
Обновлено в 05:32
Экономика

Вексельберг подал в московский суд на Абызова из-за акций «Т Плюс»

Абызов, который до 2005 года был зампредом правления «РАО ЕЭС», и Вексельберг подали друг к другу встречные иски в 2013–2015 годах в суд Британских Виргинских островов из-за акций КЭС.
Обновлено в 11:25
Спорт

МОК из-за наказания россиян перераспределил медали Олимпиады в Сочи

27 марта исполком Международного олимпийского комитета официально перераспределил медали Олимпиады-2014 в бобслее, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:33
Общество

ВЦИОМ исследовал отношение людей к Осипову

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как забайкальцы относятся к работе врио губернатора региона Александра Осипова.
Обновлено в 22:21
Технологии

«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного

Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено в 08:33
Политика

Соловьев выгнал экспертов из студии за драку

Как сообщает РИА Новости, все началось с того, что эксперт Араик Степанян бросил реплику в адрес гостя программы, журналиста из США Грэга Вайнера.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие

Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов

Бывший военнослужащий ВСУ Юрий Аушев отдал спецслужбам ДНР секретные документы украинских военных, сообщил представитель министерства госбезопасности республики Михаил Попов.
Обновлено в 07:29
Политика

Дума Владивостока избрала нового мэра города

Депутаты думы Владивостока 23 голосами из 28 избрали нового мэра города, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:51
Шоу-бизнес

«Это подлость»: известный артист сбежал от вспылившего Шепелева

Месяц назад артист снял для некой Дарьи Амелиной квартиру по соседству и иногда втайне от жены наносит ей визиты.
Обновлено в 07:41
Энергетика

Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза

Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Индия сбила космический спутник

Обновлено в 05:21
Политика

США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот

США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено в 18:19
Здоровье

Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты

В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0

Обновлено в 22:21
Политика

«Вынашивает томос»: в Сети высмеяли внешний вид Порошенко

Обновлено в 21:45
Авто

Китай урежет субсидии на покупку электромобилей

Китай с июня этого года резко урежет субсидии производителям электромобилей.
Обновлено в 09:50
Общество

Ахмедов получил право на простоявшую год под арестом яхту за £330 млн

Российский миллиардер Фархад Ахмедов (Forbes оценивает его состояние в $1,4 млрд), участник одного из самых дорогих бракоразводных процессов в Британии, получил право держать у себя яхту Luna.
Обновлено в 20:56
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые стала мамой

Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
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Геннадий Бурбулис
Политик
Советский и российский партийный, государственный и политический деятель, в 1990-1992 годах ближайший соратник Бориса Ельцина. Первый и единственный Государственный секретарь РСФСР. Подписал Беловежские соглашения от имени Российской Федерации.
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