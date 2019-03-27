В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий БурбулисВести.Ru 15:56

Бывший Госсекретарь РСФСР, подписавший от имени России Беловежское соглашение, 73-летний Геннадий Бурбулис в Екатеринбурге попал в больницу. По пути в Ельцин Центр, где он должен был выступить в качестве ведущего на дискуссии «Народная трибуна», его сразил инсульт.

с чего всё началось

В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина. По сообщению пресс-службы "Ельцин Центра", его увезли в областную клиническую больницу номер 1 из гостиницы "Хайятт".

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