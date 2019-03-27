Политика

В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий БурбулисВести.Ru 15:56

В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина. По сообщению пресс-службы "Ельцин Центра", его увезли в областную клиническую больницу номер 1 из гостиницы "Хайятт".
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В Екатеринбурге близкий соратник Ельцина госпитализирован с инсультом

Бывший Госсекретарь РСФСР, подписавший от имени России Беловежское соглашение, 73-летний Геннадий Бурбулис в Екатеринбурге попал в больницу. По пути в Ельцин Центр, где он должен был выступить в качестве ведущего на дискуссии «Народная трибуна», его сразил инсульт.
URA.Ru10:32

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Бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали

РИА Новости13:44

В Екатеринбурге госпитализировали экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса

ТАСС13:44

В Екатеринбурге госпитализирован соратник Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис

Говорит Москва13:11

В Екатеринбурге с инсультом госпитализировали бывшего госсекретаря РСФСР

Екатеринбург Онлайн12:27

Один из видных соратников Ельцина слег с инсультом

Европейско-Азиатские новости11:34

В Екатеринбурге близкий соратник Ельцина госпитализирован с инсультом

URA.Ru10:32

В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса

РБК13:43
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Происшествия

Стало известно, где будет содержаться арестованный экс-министр Абызов

Абызова подозревают в афере на 4 млрд рублей и создании преступного сообщества.
Обновлено в 14:45
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Общество

Строительство завода по розливу воды в Култуке суд признал незаконным

Обновлено в 06:28
Кино

Джордан Пил не взял бы «белого парня» на главную роль в своём фильме

Американский режиссёр Джордан Пил заявил, что не возьмёт «белого парня» на главную роль в своём фильме.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

Обновлено в 11:54
Игры

Larian Studios анонсировала спин-офф Divinity: Original Sin 2 — Divinity: Fallen Heroes

Larian Studios совместно с Logic Artists представила спин-офф Divinity: Original Sin 2 — Divinity: Fallen Heroes.
Обновлено в 11:41
Экономика

Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий

Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.
Обновлено в 06:40
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 35,9 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26224 (с погашением 23 мая 2029 года) на сумму 35,9 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 09:48
Космос

«Марсианские» микробы полтора года жили на обшивке МКС

На протяжении двух лет микробы подвергались разным экстремальным воздействиям, схожих с условиями открытого космоса и пребывания на Марсе.
Обновлено в 10:12
Политика

Захарова заявила, что Запад фактически украл у Венесуэлы $30 млрд

Западные страны и международные банковские структуры фактически украли у Венесуэлы $30 млрд под видом их заморозки.
Обновлено в 14:21
Происшествия

В Крыму обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времён войны

В Крыму провели операцию по ликвидации в море 500-килограммовой немецкой фугасной авиабомбы времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Фигурант дела Абызова скрылся за границей

Как рассказала представитель СК Светлана Петренко, один из подозреваемых в преступлениях по «делу Абызова» скрылся от уголовной ответственности за границей.
Обновлено в 06:30
Здоровье

В Самарской области создадут три сосудистых центра

Уходит драгоценное время, - рассказал глава региона. По его словам, необходимо создать новые сосудистые центры.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей

Свердловский районный суд Перми обязал избивших DJ Smash экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича возместить музыканту моральный вред и понесенные убытки на сумму более 11 миллионов рублей, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Потушили крупный пожар в кондитерском цехе на Кубани

Ранее «Живая Кубань» сообщала, что 27 марта в 20:37 стало известно о возгорании кондитерского цеха в поселке Глубокий.
Обновлено в 16:37
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Футбол

Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»

По информации издания, 28-летний вингер уже согласовал с испанской командойусловия личного контракта, по которому он будет получать порядка 15 миллионов евро в год без учета бонусов.
Обновлено в 16:03
Политика

Помпео анонсировал совместные с НАТО меры против России из-за Украины

Госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в Палате представителей заявил, что в ближайшем будущем планирует объявил о новых, совместных с НАТО дополнительных мерах против России в связи с ситуацией на Украине, передает Reuters.
Обновлено в 16:18
Авто

Hyundai выпустит маленький кроссовер Venue

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai выпустит маленький кроссовер Venue.
Обновлено в 15:01
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Boeing представит обновленную систему улучшения маневренности 737 MAX

Корпорация Boeing внесла изменения в устройство вспомогательной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности") на самолетах Boeing 737 MAX и представит подробную информацию об этих усовершенствованиях на встрече в Сиэтле с представителями авиакомпаний и пилотами.
Обновлено в 15:00
Политика

ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду

Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Политика

Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине

По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Космос

Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные

Обновлено в 14:27
Футбол

Моуринью может стать наставником команды Головина

Как сообщает L'Equipe, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 56-летнего тренера, рассматривает варианты с двумя клубами Лиги 1. Речь идет о "Лионе" и "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин.
Обновлено в 01:19
Финансы

Эксперты не ожидают снижения ставок по ипотеке в этом году

Согласно базовому сценарию "Эксперт РА", в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5–2,6 трлн рублей, это на 10-15% меньше 2018 года.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Экономика

В Смольном определились с субсидиями для малого и среднего бизнеса

Глава Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства, утверждающее порядок предоставления субсидий для Фонда развивтия субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает Смольный.
Обновлено в 14:15
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy Note10 показали на видео

Обновлено в 15:43
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Геннадий Бурбулис
Политик
Советский и российский партийный, государственный и политический деятель, в 1990-1992 годах ближайший соратник Бориса Ельцина. Первый и единственный Государственный секретарь РСФСР. Подписал Беловежские соглашения от имени Российской Федерации.
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