Политика
В Екатеринбурге госпитализировали соратника Ельцина Геннадия БурбулисаИнфо24 вчера в 14:14
Единственного в истории госсекретаря при президенте РФ, соратника Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге, где он должен был участвовать в мероприятии в Ельцин-центре. Об этом «Интерфаксу» сообщил организатор лекции Владимир Попов.
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с чего всё началось
Бывший Госсекретарь РСФСР, подписавший от имени России Беловежское соглашение, 73-летний Геннадий Бурбулис в Екатеринбурге попал в больницу. По пути в Ельцин Центр, где он должен был выступить в качестве ведущего на дискуссии «Народная трибуна», его сразил инсульт.URA.Ruвчера в 10:32
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В Екатеринбурге с инсультом госпитализировали бывшего госсекретаря РСФСР
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В Екатеринбурге госпитализирован соратник Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис
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