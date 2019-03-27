В Екатеринбурге госпитализировали соратника Ельцина Геннадия БурбулисаИнфо24 вчера в 14:14

Бывший Госсекретарь РСФСР, подписавший от имени России Беловежское соглашение, 73-летний Геннадий Бурбулис в Екатеринбурге попал в больницу. По пути в Ельцин Центр, где он должен был выступить в качестве ведущего на дискуссии «Народная трибуна», его сразил инсульт.

с чего всё началось

Единственного в истории госсекретаря при президенте РФ, соратника Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге, где он должен был участвовать в мероприятии в Ельцин-центре. Об этом «Интерфаксу» сообщил организатор лекции Владимир Попов.

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