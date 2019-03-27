Политика

В Екатеринбурге госпитализировали соратника Ельцина Геннадия БурбулисаИнфо24 вчера в 14:14

Единственного в истории госсекретаря при президенте РФ, соратника Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге, где он должен был участвовать в мероприятии в Ельцин-центре. Об этом «Интерфаксу» сообщил организатор лекции Владимир Попов.
Читать в источнике
с чего всё началось

В Екатеринбурге близкий соратник Ельцина госпитализирован с инсультом

Бывший Госсекретарь РСФСР, подписавший от имени России Беловежское соглашение, 73-летний Геннадий Бурбулис в Екатеринбурге попал в больницу. По пути в Ельцин Центр, где он должен был выступить в качестве ведущего на дискуссии «Народная трибуна», его сразил инсульт.
URA.Ruвчера в 10:32

Подробнее о событии

В Екатеринбурге с инсультом госпитализирован соратник Бориса Ельцина

ТагилСити.рувчера в 23:16

В Екатеринбурге с инсультом госпитализировали бывшего госсекретаря РСФСР

Екатеринбург Онлайнвчера в 12:27

В Екатеринбурге госпитализировали экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса

ТАССвчера в 13:44

В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса

РБКвчера в 13:43

Геннадия Бурбулиса госпитализировали перед выступлением в «Ельцин центре»

РИА Новостивчера в 13:44

В Екатеринбурге близкий соратник Ельцина госпитализирован с инсультом

URA.Ruвчера в 10:32

В Екатеринбурге госпитализирован соратник Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис

Говорит Москвавчера в 13:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Происшествия

В здании правительства Хабаровского края проходят обыски

Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Авто

До 2021 года Seat намерена выпустить 6 электромобилей и гибридов

Обновлено вчера в 16:00
Хоккей

Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ

Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 17:20
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Футбол

Агент Сульшера прибыл в Англию для переговоров с «Манчестер Юнайтед»

Джим Сольбаккен, агент исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера, прибыл в Англию для переговоров с руководством манкунианского клуба, сообщает ESPN.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Футбол

«Динамо» может не сыграть на новой арене в этом сезоне

Стоит отметить, что до конца текущего сезона москвичи сыграют шесть домашних матчей: с "Локомотивом" в 21-м туре, "Краснодаром" (23-й тур), "Крыльями Советов" (24-й тур), "Ахматом" (26-й тур), "Ростовом" (28-й тур), "Арсеналом" (30-й тур).
Обновлено вчера в 23:00
Культура

Украина отменила запрет на въезд Добронравову

Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова

18 декабря 2013 г. Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, говорится в материалах дела.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Жертвами ДТП в Гватемале стали более 30 человек

Более 30 человек, включая детей, погибли в результате наезда грузовика на толпу в западной части Гватемалы, сообщает местная газета Prensa Libre.
Обновлено в 01:50
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг смартфонов

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Политика

Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".
Обновлено вчера в 11:03
Авто

Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей

Обновлено в 01:21
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчетного банка»

Банк России с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Международного расчетного банка", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:40
Экономика

«Яндекс» запустит мультивалютный сервис с кешбэком

Сервис онлайн-платежей «Яндекса» — «Яндекс.Деньги» — запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов, рассказали РБК в «Яндекс.Деньги».
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил новые снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 01:18
Происшествия

Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие

Британский вице-маршал посоветовал НАТО не полагаться на F-35

Вице-маршал считает: вместо того, чтобы требовать все большего совершенства от F-35, нужно оснащать современными технологиями этого истребителя другие боевые самолеты.
Обновлено вчера в 06:52
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Хоккей

Якуб Коварж продлил контракт с «Автомобилистом» на два года

Обновлено в 00:34
Наука

Ингибитор липазы млекопитающих продлил жизнь круглым червям на 45%

Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета

Правоохранительные органы Казахстана возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов по факту крушения 27 марта вертолета казахстанского Минобороны в Кызылординской области республики.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие

В России создадут единую военно-строительную компанию

"Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 08:28
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Армия и оружие

Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»

Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено вчера в 08:46
Транспорт

Шереметьево вводит обслуживание по электронным посадочным талонам

Международный аэропорт Шереметьево планирует с 4 апреля ввести обслуживание пассажиров по электронным посадочным талонам, сообщил «РИА Новости» генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко.
Обновлено вчера в 21:24
Политика

Медведев удалил Абызова из друзей во «ВКонтакте»

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов пропал из списка друзей премьер-министра Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Геннадий Бурбулис
Политик
Советский и российский партийный, государственный и политический деятель, в 1990-1992 годах ближайший соратник Бориса Ельцина. Первый и единственный Государственный секретарь РСФСР. Подписал Беловежские соглашения от имени Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное