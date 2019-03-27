Политика
В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия БурбулисаРБК 13:43
Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра. Его госпитализировали из отеля Hyatt.
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с чего всё началось
Бывший Госсекретарь РСФСР, подписавший от имени России Беловежское соглашение, 73-летний Геннадий Бурбулис в Екатеринбурге попал в больницу. По пути в Ельцин Центр, где он должен был выступить в качестве ведущего на дискуссии «Народная трибуна», его сразил инсульт.URA.Ru10:32
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Происшествия
Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой
Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме
Обновлено в 07:19
Происшествия
В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Авто
Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России
Автомобильный концерт Ford планирует потратить на выплаты сотрудникам России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в России, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено в 15:02
Общество
Минтруд предложил продлить рабочий день для работниц сел
Минтруд обсуждает вопрос о продлении рабочего дня женщин, которые трудятся в сельской местности, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 05:49
Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Происшествия
DM: полиция оцепила дом в центре Лондона в рамках спецоперации
Вооруженные сотрудники британской полиции перекрыли в среду две улицы в центре Лондона и оцепили дом, в котором укрылся мужчина, утверждающий, что он вооружен.
Обновлено в 14:52
Политика
В Кремле прокомментировали задержание Абызова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременными и неправомерными утверждения о том, что в случае с задержанием экс-министра Михаила Абызова можно говорить о давлении силовых структур на бизнес.
Обновлено в 05:37
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников
Компания Electronic Arts (EA)увольняет 350 сотрудников и обещает разработать новую стратегию для обслуживания местных игроков.
Обновлено в 02:31
Политика
Захарова посоветовала Трампу выполнять обещания после слов о Венесуэле
Ранее Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. По словам президента США, для достижения этой цели допустимы все способы.
Обновлено в 13:33
Общество
Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100
Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Политика
МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года
Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено в 13:13
Политика
Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей
Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды
Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В Казахстане разбился вертолет с 13 военными
Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.
Обновлено в 11:33
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Футбол
Бывший защитник «Краснодара» провёл ночь в центре для беженцев
25 марта у защитника «Андерлехта» Огнена Враньеша, выступавшего в России за «Краснодар», «Аланию» и «Томь», возникли проблемы при пересечении бельгийской границы, когда он возвращался из Боснии после проведённых на родине выходных дней.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Крыму проходят массовые обыски
В пресс-службе регионального управления ФСБ по Республике Крым сообщили, что обыски проходят в домах лиц, являющихся сторонниками организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
Обновлено в 12:24
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Экономика
Российские власти планируют заводить цифровые профили на граждан
Предполагается, что внесение сведений о человеке или юрлице в цифровой профиль будет добровольным – каждый сможет дать согласие на обработку данных или отозвать его.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США
Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.
Обновлено в 11:36
Общество
Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов Петербурга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:53
Политика
Помпео заявил, что США передают Украине развединформацию
Госсекретарь Майкл Помпео в среду рассказал, что Соединенные Штаты передают Украине не только оборонительные средства, но и развединформацию, он сам был к этому причастен в бытность директором ЦРУ (2017-2018).
Обновлено в 15:09
Политика
Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.
Обновлено в 14:35
Политика
Кандидат в президенты Украины Мороз снялся с выборов
Кандидат в президенты Украины Александр Мороз заявил, что просит больше не считать его кандидатом на пост главы государства, однако сроки, когда можно снять кандидатуру с выборов, уже прошли.
Обновлено в 13:18