В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия БурбулисаРБК 13:43

Бывший Госсекретарь РСФСР, подписавший от имени России Беловежское соглашение, 73-летний Геннадий Бурбулис в Екатеринбурге попал в больницу. По пути в Ельцин Центр, где он должен был выступить в качестве ведущего на дискуссии «Народная трибуна», его сразил инсульт.

с чего всё началось

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра. Его госпитализировали из отеля Hyatt.

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