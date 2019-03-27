Политика

В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия БурбулисаРБК 13:43

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра. Его госпитализировали из отеля Hyatt.
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с чего всё началось

В Екатеринбурге близкий соратник Ельцина госпитализирован с инсультом

Бывший Госсекретарь РСФСР, подписавший от имени России Беловежское соглашение, 73-летний Геннадий Бурбулис в Екатеринбурге попал в больницу. По пути в Ельцин Центр, где он должен был выступить в качестве ведущего на дискуссии «Народная трибуна», его сразил инсульт.
URA.Ru10:32

Подробнее о событии

Один из видных соратников Ельцина слег с инсультом

Европейско-Азиатские новости11:34

В Екатеринбурге госпитализировали экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса

ТАСС13:44

В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса

РБК13:43

В Екатеринбурге с инсультом госпитализировали бывшего госсекретаря РСФСР

Екатеринбург Онлайн12:27

Бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали

РИА Новости13:44

В Екатеринбурге близкий соратник Ельцина госпитализирован с инсультом

URA.Ru10:32

В Екатеринбурге госпитализирован соратник Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис

Говорит Москва13:11
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:18, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес

Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой

Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме

Обновлено в 07:19
Происшествия

В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Авто

Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России

Автомобильный концерт Ford планирует потратить на выплаты сотрудникам России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в России, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено в 15:02
Общество

Минтруд предложил продлить рабочий день для работниц сел

Минтруд обсуждает вопрос о продлении рабочего дня женщин, которые трудятся в сельской местности, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 05:49
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Происшествия

DM: полиция оцепила дом в центре Лондона в рамках спецоперации

Вооруженные сотрудники британской полиции перекрыли в среду две улицы в центре Лондона и оцепили дом, в котором укрылся мужчина, утверждающий, что он вооружен.
Обновлено в 14:52
Политика

В Кремле прокомментировали задержание Абызова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременными и неправомерными утверждения о том, что в случае с задержанием экс-министра Михаила Абызова можно говорить о давлении силовых структур на бизнес.
Обновлено в 05:37
Технологии

Electronic Arts закрывает офис в России и увольняет 350 сотрудников

Компания Electronic Arts (EA)увольняет 350 сотрудников и обещает разработать новую стратегию для обслуживания местных игроков.
Обновлено в 02:31
Политика

Захарова посоветовала Трампу выполнять обещания после слов о Венесуэле

Ранее Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы. По словам президента США, для достижения этой цели допустимы все способы.
Обновлено в 13:33
Общество

Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100

Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Политика

МИД назвал политизированным вердикт суда Литвы по событиям 1991 года

Решение суда в МИДе назвали попыткой Вильнюса «подтасовать очевидные факты», которая отражает «деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России».
Обновлено в 13:13
Политика

Телеведущий Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку гостей

Участниками потасовки стали гости программы Грэг Вайнер и Араик Степанян.
Обновлено вчера в 15:49
Политика

Митингующих в Ингушетии уговорили разойтись после стычки с силовиками

Обновлено в 04:53
Политика

Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды

Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Происшествия

В Казахстане разбился вертолет с 13 военными

Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.
Обновлено в 11:33
Футбол

УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Футбол

Бывший защитник «Краснодара» провёл ночь в центре для беженцев

25 марта у защитника «Андерлехта» Огнена Враньеша, выступавшего в России за «Краснодар», «Аланию» и «Томь», возникли проблемы при пересечении бельгийской границы, когда он возвращался из Боснии после проведённых на родине выходных дней.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В Крыму проходят массовые обыски

В пресс-службе регионального управления ФСБ по Республике Крым сообщили, что обыски проходят в домах лиц, являющихся сторонниками организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
Обновлено в 12:24
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Экономика

Российские власти планируют заводить цифровые профили на граждан

Предполагается, что внесение сведений о человеке или юрлице в цифровой профиль будет добровольным – каждый сможет дать согласие на обработку данных или отозвать его.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Появление нового полка С-400 под Калининградом прокомментировали в США

Размещение нового полка систем ПВО С-400 "Триумф" в Калининградской области не оставили без внимания в США.
Обновлено в 11:36
Политика

Лукашенко уволил вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода

Обновлено в 13:59
Общество

Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов Петербурга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:53
Общество

В Калининграде на фигурку домового надели крест после жалобы епископа

Обновлено в 13:56
Политика

Помпео заявил, что США передают Украине развединформацию

Госсекретарь Майкл Помпео в среду рассказал, что Соединенные Штаты передают Украине не только оборонительные средства, но и развединформацию, он сам был к этому причастен в бытность директором ЦРУ (2017-2018).
Обновлено в 15:09
Политика

Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.
Обновлено в 14:35
Политика

Кандидат в президенты Украины Мороз снялся с выборов

Кандидат в президенты Украины Александр Мороз заявил, что просит больше не считать его кандидатом на пост главы государства, однако сроки, когда можно снять кандидатуру с выборов, уже прошли.
Обновлено в 13:18
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Геннадий Бурбулис
Политик
Советский и российский партийный, государственный и политический деятель, в 1990-1992 годах ближайший соратник Бориса Ельцина. Первый и единственный Государственный секретарь РСФСР. Подписал Беловежские соглашения от имени Российской Федерации.
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