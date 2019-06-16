Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквереИзвестия 03:23

с чего всё началось

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отказался от строительства храма в сквере возле театра в Екатеринбурге. Об этом говорится в его архипастырском послании, опубликованном на сайте епархии в воскресенье, 16 июня.

Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере

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