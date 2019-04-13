Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центровВести.Ru 04:10

В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
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В Екатеринбурге массово эвакуируют ТЦ

Екатеринбург-ТВ03:30

Атаке подверглись 13 объектов: итоги «дня минирований» в Екатеринбурге

КП - Екатеринбург08:55

Семь торговых центров Екатеринбурга эвакуированы из-за «минирования»

ТагилСити.ру04:13

Источник: эвакуацию из нескольких зданий Екатеринбурга провели из-за сообщений с угрозами

ТАСС05:02

В Екатеринбурге из ТЦ эвакуировали около 21,5 тысячи человек

РИА Новости09:01

В Екатеринбурге эвакуировали торговые центры. Снова

Екатеринбург Онлайн03:23

В Екатеринбурге массовая эвакуация торговых центров. «Внутри и у входов силовики»

URA.Ru02:50
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Обновлено в 05:45
Футбол

Виктор Гончаренко: «С ЦСКА болельщикам никогда не бывает скучно»

Обновлено в 09:41
Гаджеты

Внутри VR-контроллеров Facebook нашли послания от масонов

На внутренних компонентах VR-контроллеров Oculus Quest и Rift S, нашли зловещие надписи, которые руководители Facebook называют «пасхалками».
Обновлено в 06:45
Финансы

Набиуллина сообщила о возможном снижении ключевой ставки в 2019 году

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при развитии экономической ситуации в соответствии с прогнозом регулятора ключевая ставка может быть снижена уже в текущем году, передает ТАСС.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба

Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
Происшествия

В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Хаддерсфилд» благодаря хет-трику Моуры

Обновлено в 09:27
Гаджеты

Раскрыты технические характеристики смартфона Samsung Galaxy A2 Core

Южнокорейская компания Samsung намерена выпустить бюджетный смартфон Galaxy A2 Core.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Обновлено в 08:00
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве

Обновлено в 09:18
Авто

УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»

Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено в 05:29
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Хоккей

ЦСКА — Авангард 2:0 (1-й период)

Обновлено вчера в 18:35
Политика

Глава разведки Судана ушел в отставку

Накануне министр обороны и первый вице-президент Судана Авад бен Ауф объявил об уходе с поста главы Военного совета страны.
Обновлено в 08:32
Кино

Фильм Павла Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая

Ещё пару дней назад были налицо все признаки, что спорный фильм Павла Лунгина о войне в Афганистане всё-таки выйдет в прокат 9 мая – несмотря на негативную реакцию ветеранов.
Обновлено в 04:12
Политика

Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии

Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено 11 апреля в 05:26
Экономика

ГАЗ ведет переговоры с властями США о снятии санкций, решения не принято

Группа ГАЗ ведет переговоры с Офисом по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) о снятии санкций, решения пока не принято, сказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 09:55
Общество

Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие

Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал спецоперацию в Тюмени

Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, комментируя контртеррористическую операцию в Тюмени, сообщил RT, что технологии нейтрализации боевиков были детально отработаны российскими спецслужбами ещё в середине 1990-х.
Обновлено в 07:53
Единоборства

Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на критику Ахеджаковой спектакля Богомолова

Обновлено в 05:47
Происшествия

Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Общество

КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ

Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Футбол

Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота

Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод.
Обновлено в 07:45
Музыка

Светлана Лобода не пропустила дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Дочь Алсу еще сможет оказаться в финале шоу после следующего выступления по результатам зрительского голосования и тогда она уже сможет победить в конкурсе.
Обновлено в 08:58
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

Обновлено вчера в 21:44
Теннис

Рублев прошел в финал квалификации теннисного турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл представителя Австралии Бернарда Томича в первом круге квалификации на теннисном турнире серии «Мастерс», проходящем в Монте-Карло.
Обновлено в 08:51
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