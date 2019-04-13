В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центровВести.Ru 04:10

В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".

Гаджеты Внутри VR-контроллеров Facebook нашли послания от масонов На внутренних компонентах VR-контроллеров Oculus Quest и Rift S, нашли зловещие надписи, которые руководители Facebook называют «пасхалками».

Финансы Набиуллина сообщила о возможном снижении ключевой ставки в 2019 году Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при развитии экономической ситуации в соответствии с прогнозом регулятора ключевая ставка может быть снижена уже в текущем году, передает ТАСС.

Происшествия В Лондоне рядом с посольством Украины произошла стрельба Британская полиция получила сообщения о стрельбе недалеко от посольства Украины в Лондоне, об этом сообщает Express.

Происшествия Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.

Происшествия В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.

Гаджеты Раскрыты технические характеристики смартфона Samsung Galaxy A2 Core Южнокорейская компания Samsung намерена выпустить бюджетный смартфон Galaxy A2 Core.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Авто УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо» Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.

Политика Глава разведки Судана ушел в отставку Накануне министр обороны и первый вице-президент Судана Авад бен Ауф объявил об уходе с поста главы Военного совета страны.

Кино Фильм Павла Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая Ещё пару дней назад были налицо все признаки, что спорный фильм Павла Лунгина о войне в Афганистане всё-таки выйдет в прокат 9 мая – несмотря на негативную реакцию ветеранов.

Экономика ГАЗ ведет переговоры с властями США о снятии санкций, решения не принято Группа ГАЗ ведет переговоры с Офисом по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) о снятии санкций, решения пока не принято, сказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Общество Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой» Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".

Экономика Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.

Армия и оружие Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал спецоперацию в Тюмени Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, комментируя контртеррористическую операцию в Тюмени, сообщил RT, что технологии нейтрализации боевиков были детально отработаны российскими спецслужбами ещё в середине 1990-х.

Единоборства Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой Украинский боксер Василий Ломаченко во время поединка с британцем Энтони Кроллой сломал руку.

Происшествия Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.

Общество КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.

Футбол Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод.

Музыка Светлана Лобода не пропустила дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети» Дочь Алсу еще сможет оказаться в финале шоу после следующего выступления по результатам зрительского голосования и тогда она уже сможет победить в конкурсе.