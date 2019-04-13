В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центровРБК 05:22

«Причиной эвакуации объектов в Екатеринбурге стала веерная рассылка ложных сообщений с угрозами», — сказал источник. «РИА Новости» со ссылкой на представителя силовых структур также передает, что из нескольких ТЦ эвакуировали более тысячи человек из-за сообщения о минировании.

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