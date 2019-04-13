Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центровРБК 05:22
«Причиной эвакуации объектов в Екатеринбурге стала веерная рассылка ложных сообщений с угрозами», — сказал источник. «РИА Новости» со ссылкой на представителя силовых структур также передает, что из нескольких ТЦ эвакуировали более тысячи человек из-за сообщения о минировании.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
Общество
Роскомнадзор заблокировал еще один ярославский сайт
Сегодня стало известно, что сайт ярославского издания 76.ru был заблокирован Роскомнадзором.
Обновлено вчера в 18:34
Экономика
Почти все деньги России принадлежат трем процентам богатейших граждан
Три процента богатейших граждан России в 2018 году владели 89 процентами всех финансовых активов, 92 процентами всех срочных вкладов и 89 процентами всех наличных сбережений.
Обновлено вчера в 00:23
Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30 ч.2 п.п. «а, е, ж» ст.105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору») и ст.317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).
Обновлено в 05:31
Единоборства
Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой
Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой завершился уверенной победой украинского боксера в четвертом раунде.
Обновлено в 04:25
Автоспорт
Албон не примет участие в квалификации к Гран-при Китая
Пилот «Торо Россо» Александру Албон не сможет принять участие в квалификации к Гран-при Китая после серьезной аварии в третьей сессии свободных заездов.
Обновлено в 01:09
Общество
Омича за «Семнадцать мгновений весны» оштрафовали на тысячу рублей
Омич Илья Фришман выложил в интернет фрагмент телешоу «Большая разница», показанного в эфире в 2010 году, в котором пародировались сцены из сериала «Семнадцать мгновений весны».
Обновлено в 03:02
Политика
Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине
Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА в субботу примет омский "Авангард" в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
Двухлетний мальчик выдал отца-должника судебным приставам
В пресс-службе УФССП по Челябинской области сообщили об интересном инциденте: двухлетний ребенок "сдал" отца-алиментщика, спрятавшегося под кроватью, судебным приставам.
Обновлено вчера в 06:19
Космос
Российские ученые нашли новые доказательства жизни на Венере
На соседней Венере может существовать форма жизни, основанная на неизвестных науке принципах, предполагают ученые из Института космических исследований РАН и Института катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 01:16
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес
55-летняя звезда 90-х Азиза впервые выходит замуж
Обновлено в 05:12
Общество
Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg
Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:51
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Музыка
В Кремле в День космонавтики исполнили песни Рогозина
Обновлено в 04:34
Общество
Семья депутата ГД от Севастополя увеличила свои доходы в десять раз
Согласно опубликованным декларациям с 2016 по 2018 год семья депутата Госдумы РФ от Севастополя («Единая Россия») Дмитрия Белика увеличила свои доходы с 1,8 до 21,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Cпасенных у берегов Мальты мигрантов распределят по четырем странам ЕС
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что более 60 мигрантов, находящихся у берегов страны на борту судна Sea-Eye, распределят между Германией, Францией, Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон готовится к коронации Уильяма
Как сообщают инсайдеры, Миддлтон стала одевать дизайнерские наряды из-за ближайшей коронации супруга.
Обновлено в 04:27
Спорт
Российские фигуристы потеряли шансы на победу в командном Кубке мира
Сборная России по фигурному катанию лишилась шансов занять первое место в общем зачете командного Кубка мира в японской Фукуоке, передает ТАСС.
Обновлено в 05:18
Футбол
«Барселона» отложила трансфер Йовича
"Барселона" временно вышла из гонки за нападающим "Айнтрахта" Лукой Йовичем, информирует Marca.
Обновлено в 05:17
Интернет
За год блокировки Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров в РФ
До начала этих событий, в октябре 2017 года, мессенджером на смартфонах и планшетах, по оценке Mediascope, ежедневно пользовались 2 млн 200 тыс. жителей крупных городов России в возрасте от 12 до 64 лет.
Обновлено в 05:29
Гаджеты
Россия возродит телескоп Ньютона
Обновлено в 04:08
Политика
10 самых богатых семей кремлевских чиновников. Рейтинг-2018
«Ведомости» составили рейтинг доходов чиновников Кремля и их ближайших родственников на основании деклараций за 2018 г.
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия
Новосибирского педагога судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
Учительницу из Новосибирской области Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью ученика, гражданкой Узбекистана, сообщает "НГС.Новости".
Обновлено в 05:35
Авто
Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке
Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.
Обновлено 11 апреля в 11:58
Экономика
Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Минобороны Украины объявило о проходе кораблей через Керченский пролив
Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что киевские власти вновь направят корабли через Керченский пролив, передает УНИАН.
Обновлено 11 апреля в 18:43
Космос
SpaceX осуществила первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy
Компания SpaceX объявила об успешном завершении первой коммерческой миссии сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy.
Обновлено вчера в 05:28