В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центровРоссийская газета 04:49

В торговых центрах Екатеринбурга субботним утром эвакуировали людей. Спецмероприятия прошли в ТЦ "Глобус" на Щербакова и ТРЦ "Радуга-парк" на Репина.

В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центров

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