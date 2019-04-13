Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центровРоссийская газета 04:49
В торговых центрах Екатеринбурга субботним утром эвакуировали людей. Спецмероприятия прошли в ТЦ "Глобус" на Щербакова и ТРЦ "Радуга-парк" на Репина.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:17, Ашберн
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Обновлено в 05:28
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Наука
Видео поедания гигантскими мокрицами туши аллигатора появилось в Сети
Учёные решили понаблюдать, как семейство мокриц Armadillidiidae, размер которых достигает 76 сантиметров, находит и поедает мертвого аллигатора на морском дне.
Обновлено в 06:33
Общество
КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ
Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Гаджеты
LG представила новый телевизор с прозрачным экраном
Корпорация LG представила на выставке в китайском городе Тайбей 55-дюймовый телевизор.
Обновлено в 06:16
Политика
Лукашенко заявил о несправедливом отношении России к Белоруссии
Александр Лукашенко назвал отношение России к Белоруссии несправедливым.
Обновлено 11 апреля в 05:26
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Происшествия
Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 19:33
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Школьник трижды посылал другого человека сдавать за себя ЕГЭ
В Самарской области школьник три раза посылал другого человека сдавать ЕГЭ вместо себя.
Обновлено в 05:14
Футбол
Клопп: «Азар может стать лучшим футболистом в мире»
В воскресенье, 14 апреля, "Ливерпуль" и "Челси" проведут матч на "Энфилде". Клопп: "Выпустим 13 игроков, чтобы сдержать Азара"
Обновлено в 05:30
Хоккей
Дюшейн: гол Нэша стал гвоздём в крышку гроба «Тампа-Бэй»
Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка.
Обновлено в 05:37
Общество
Роскомнадзор заблокировал ярославский сайт из-за новости о Путине
Главред 76.ru Ольга Прохорова сообщила, что Роскомнадзор исполнил требование Генпрокуратуры и заблокировал доступ к сайту.
Обновлено в 05:50
Общество
Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы
Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Кино
Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 мая
Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:33
Космос
Российские ученые нашли новые доказательства жизни на Венере
На соседней Венере может существовать форма жизни, основанная на неизвестных науке принципах, предполагают ученые из Института космических исследований РАН и Института катализа имени Борескова Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Аллегрова подаст в суд на недовольных зрителей
Организаторы концерта заявили, что все эти обвинения — ложь. Директор певицы готовит иск в суд за клевету, передает Рен ТВ.
Обновлено в 04:07
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Тюмени началась контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей
Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018-м году сократился почти на 8 млн рублей.
Обновлено в 00:47
Авто
Дмитрий Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Обновлено в 04:44
Происшествия
Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США
Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.
Обновлено в 07:04
Футбол
Названы стартовые составы команд матча «Арсенал» — «Урал»
Матч в рамках 23 тура РПЛ стартует сегодня, 13 апреля, в Туле на Центральном стадионе.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон готовится к коронации Уильяма
Как сообщают инсайдеры, Миддлтон стала одевать дизайнерские наряды из-за ближайшей коронации супруга.
Обновлено в 04:27