Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центровРБК 05:22

«Причиной эвакуации объектов в Екатеринбурге стала веерная рассылка ложных сообщений с угрозами», — сказал источник. «РИА Новости» со ссылкой на представителя силовых структур также передает, что из нескольких ТЦ эвакуировали более тысячи человек из-за сообщения о минировании.
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В Екатеринбурге более 20 тыс. человек эвакуировали из-за сообщений с угрозами

ТАСС10:21

В Екатеринбурге эвакуировали торговые центры. Снова

Екатеринбург Онлайн03:23

Атаке подверглись 13 объектов: итоги «дня минирований» в Екатеринбурге

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Znak.com08:07

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ТагилСити.ру04:13

В Екатеринбурге из ТЦ эвакуировали около 21,5 тысячи человек

РИА Новости09:01
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:57, Ашберн
Происшествия

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Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
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Происшествия

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По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
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Обновлено в 05:26
Происшествия

МИД Швеции подтвердил данные о задержании гражданина страны в Эквадоре

МИД Швеции в субботу подтвердил, что гражданин страны задержан в Эквадоре, сообщает телеканал SVT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 12:34
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МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено в 11:36
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Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
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Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
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Ведран Чорлука: «„Локомотиву“ надо брать очки и ждать ошибки лидера»

Надо брать очки, не думать, с кем играем, и ждать ошибки лидера.
Обновлено вчера в 09:24
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 11:33
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Сегодня петербуржцы напишут «Тотальный диктант»

В субботу, 13 апреля, в Петербурге пройдет международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант».
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Общество

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По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
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"Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.
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Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты

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Фернандес: за семь лет в России не видел такого плохого судейства

Удаленный по ходу встречи 23-го тура Российской премьер-лиги защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что за семь лет игры в России не встречался с настолько низким качеством судейства.
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Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
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Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
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55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
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Суперинфекция захватывает мир. Живучий грибок-убийца атакует больницы

Речь идет о грибке Candida auris, который распространяется в больницах и убивает людей.
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Крис Авеллон рассказал об отменённой Knights of the Old Republic 3

Геймдизайнер и сценарист Крис Авеллон (Fallout: New Vegas, Neverwinter Nights 2, Knoght of old Republic, Pathfinder) в интервью изданию VG247 рассказал, какой могла бы получиться третья часть KOTOR, если бы Obsidian всё же взялась за её разработку.
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Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
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