В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центровРБК 05:22

«Причиной эвакуации объектов в Екатеринбурге стала веерная рассылка ложных сообщений с угрозами», — сказал источник. «РИА Новости» со ссылкой на представителя силовых структур также передает, что из нескольких ТЦ эвакуировали более тысячи человек из-за сообщения о минировании.

В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров

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