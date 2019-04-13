Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центровРоссийская газета 04:49
В торговых центрах Екатеринбурга субботним утром эвакуировали людей. Спецмероприятия прошли в ТЦ "Глобус" на Щербакова и ТРЦ "Радуга-парк" на Репина.
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Финансы
Силуанов: Россия создает экономику с опорой на собственные силы
Россия создала большие резервы, бюджет в плюсе, страна не нуждается в заимствованиях — в общем, подготовились к любому сценарию, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:45
Игры
Китана официально пополнила ростер Mortal Kombat 11 — представлен новый трейлер
Несколько дней назад появился рекламный ролик Mortal Kombat 11, где Скорпион сражался с Китаной, хотя к тому моменту её ещё официально не подтвердили — теперь, впрочем, всё уже действительно официально.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы
«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Политика
Меркель объяснила визит Порошенко и отсутствие приглашения Зеленскому
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
Обновлено в 00:49
Авто
В Сети появилось первое изображение Skoda Octavia Wagon
Octavia является самой важной моделью бренда. К выходу в этом году готовится уже пятое поколение модели.
Обновлено вчера в 04:38
Общество
Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Общество
Мировой столицей «Тотального диктанта 2019» стал Таллин
Таллин завоевал статус мировой столицы "Тотального диктанта" в 2019 году благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 - 2300 человек, в 2017 году - 3000 человек, а в 2016 году - 2300, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
Обновлено вчера в 21:07
Кино
Фильм Павла Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая
Ещё пару дней назад были налицо все признаки, что спорный фильм Павла Лунгина о войне в Афганистане всё-таки выйдет в прокат 9 мая – несмотря на негативную реакцию ветеранов.
Обновлено в 04:12
Спорт
Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ
Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 04:02
Здоровье
Французские ученые обнаружили канцерогены в бытовой химии
Французские эксперты смогли определить влияние бытовой химии, в том числе средств для мытья посуды, на здоровье людей.
Обновлено в 06:19
Авто
Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети
В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Автоспорт
Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
Обновлено в 05:14
Происшествия
У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель
У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Экономика
Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз
Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).
Обновлено в 06:07
Происшествия
Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека
По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".
Обновлено в 05:04
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве
Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Политика
Глава разведки Судана ушел в отставку
Накануне министр обороны и первый вице-президент Судана Авад бен Ауф объявил об уходе с поста главы Военного совета страны.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Летевший из Хельсинки в Манчестер Airbus экстренно сел в Стокгольме
Самолет Airbus A319 авиакомпании Finnair, выполнявший рейс по маршруту Хельсинки — Манчестер, экстренно сел в Стокгольме.
Обновлено в 08:20
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Гаджеты
Опубликованы все характеристики и официальные изображения бюджетного смартфона Honor 8S
Honor 8S базируется на такой же бюджетной, как и он сам, однокристальной платформе MediaTek Helio A22 с восьмиядерным CPU ARM Cortex-A53 частотой до 2,0 ГГц.
Обновлено в 00:45
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Происшествия
Котёнок выжил после получасовой стирки в машинке
Шестимесячный котенок по кличке Поппи сумел выжить после получасового цикла в стиральной машинке.
Обновлено в 08:11
Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Кино
Подсчитаны голые тела в «Игре престолов»
Стало известно, сколько раз в сериале «Игра престолов» показали обнаженные части тела.
Обновлено вчера в 10:48
Футбол
«Барселона» готовит предложение по де Лигту
«Барселона» намерена сделать предложение по защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту, информирует sport.es.
Обновлено в 06:45
Авто
В продаже появилась самая дешевая Ferrari в мире
Обновлено в 08:29