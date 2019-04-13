Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центровРоссийская газета 04:49

В торговых центрах Екатеринбурга субботним утром эвакуировали людей. Спецмероприятия прошли в ТЦ "Глобус" на Щербакова и ТРЦ "Радуга-парк" на Репина.
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В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ после сообщения о минировании

РИА Новости04:26

Семь торговых центров Екатеринбурга эвакуированы из-за «минирования»

ТагилСити.ру04:13

Здания ТЦ оцепили силовики: в Екатеринбурге новая волна минирований

КП - Екатеринбург03:46

Источник: эвакуацию из нескольких зданий Екатеринбурга провели из-за сообщений с угрозами

ТАСС05:02

В Екатеринбурге массово эвакуируют ТЦ

Екатеринбург-ТВ03:30

В Екатеринбурге массовая эвакуация торговых центров. «Внутри и у входов силовики»

URA.Ru02:50

В Екатеринбурге эвакуировали торговые центры. Снова

Екатеринбург Онлайн03:23
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Финансы

Силуанов: Россия создает экономику с опорой на собственные силы

Россия создала большие резервы, бюджет в плюсе, страна не нуждается в заимствованиях — в общем, подготовились к любому сценарию, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:45
Игры

Китана официально пополнила ростер Mortal Kombat 11 — представлен новый трейлер

Несколько дней назад появился рекламный ролик Mortal Kombat 11, где Скорпион сражался с Китаной, хотя к тому моменту её ещё официально не подтвердили — теперь, впрочем, всё уже действительно официально.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы

«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Политика

Меркель объяснила визит Порошенко и отсутствие приглашения Зеленскому

Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Режим контртеррористической операции в Тюмени снят

Обновлено в 00:49
Авто

В Сети появилось первое изображение Skoda Octavia Wagon

Octavia является самой важной моделью бренда. К выходу в этом году готовится уже пятое поколение модели.
Обновлено вчера в 04:38
Общество

Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Общество

Мировой столицей «Тотального диктанта 2019» стал Таллин

Таллин завоевал статус мировой столицы "Тотального диктанта" в 2019 году благодаря тому, что уже три года подряд (2016, 2017, 2018) становится не только лидером по количеству участников за пределами России, но и самой большой площадкой в мире, собирая в 2018 - 2300 человек, в 2017 году - 3000 человек, а в 2016 году - 2300, рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.
Обновлено вчера в 21:07
Кино

Фильм Павла Лунгина «Братство» не выйдет в прокат 9 мая

Ещё пару дней назад были налицо все признаки, что спорный фильм Павла Лунгина о войне в Афганистане всё-таки выйдет в прокат 9 мая – несмотря на негативную реакцию ветеранов.
Обновлено в 04:12
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 04:02
Здоровье

Французские ученые обнаружили канцерогены в бытовой химии

Французские эксперты смогли определить влияние бытовой химии, в том числе средств для мытья посуды, на здоровье людей.
Обновлено в 06:19
Авто

Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети

В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Автоспорт

Квят провел лучшую квалификацию в сезоне

Обновлено в 05:14
Происшествия

У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель

У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Экономика

Доход новгородского губернатора за год упал в пять раз

Годовой доход губернатора Новгородской области Андрея Никитина в 2018 году составил 2,3 млн рублей — это в 5,3 раза меньше, чем задекларированный им доход за 2017 год (12,1 млн рублей).
Обновлено в 06:07
Происшествия

Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека

По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".
Обновлено в 05:04
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Политика

Глава разведки Судана ушел в отставку

Накануне министр обороны и первый вице-президент Судана Авад бен Ауф объявил об уходе с поста главы Военного совета страны.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Летевший из Хельсинки в Манчестер Airbus экстренно сел в Стокгольме

Самолет Airbus A319 авиакомпании Finnair, выполнявший рейс по маршруту Хельсинки — Манчестер, экстренно сел в Стокгольме.
Обновлено в 08:20
Общество

В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла

Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Гаджеты

Опубликованы все характеристики и официальные изображения бюджетного смартфона Honor 8S

Honor 8S базируется на такой же бюджетной, как и он сам, однокристальной платформе MediaTek Helio A22 с восьмиядерным CPU ARM Cortex-A53 частотой до 2,0 ГГц.
Обновлено в 00:45
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Происшествия

Котёнок выжил после получасовой стирки в машинке

Шестимесячный котенок по кличке Поппи сумел выжить после получасового цикла в стиральной машинке.
Обновлено в 08:11
Экономика

Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Кино

Подсчитаны голые тела в «Игре престолов»

Стало известно, сколько раз в сериале «Игра престолов» показали обнаженные части тела.
Обновлено вчера в 10:48
Футбол

«Барселона» готовит предложение по де Лигту

«Барселона» намерена сделать предложение по защитнику «Аякса» Матейсу де Лигту, информирует sport.es.
Обновлено в 06:45
Авто

В продаже появилась самая дешевая Ferrari в мире

Обновлено в 08:29
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