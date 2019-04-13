В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центровРоссийская газета 04:49

В торговых центрах Екатеринбурга субботним утром эвакуировали людей. Спецмероприятия прошли в ТЦ "Глобус" на Щербакова и ТРЦ "Радуга-парк" на Репина.

В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центров

Происшествия Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.

Армия и оружие Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.

Происшествия В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.

Игры Мерчендайз: Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября Пользователь Reddit опубликовал фотографию двух заколок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на задней стороне которых опубликована дата выхода игры — 15 ноября.

Наука Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.

Автоспорт Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.

Политика В Судане отменили комендантский час Переходный военный совет Судана отменил в стране комендантский час в ночное время.

Происшествия Очевидцы раскрыли детали операции по ликвидации террористов в Тюмени Жильцы домов на Амурской улице в Тюмени рассказали, как проходила контртеррористическая операция (КТО) по ликвидации радикалов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).

Политика Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.

Политика Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2» Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.

Авто Названы главные критерии выбора автомобиля Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.

Здоровье 76% онкобольных Челябинской области лечат дешевыми препаратами По словам ио министра здравоохранения Челябинской области, Дмитрия Павлюкова, закупку препаратов в этом году выполнить еще не успели.

Общество Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой» Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".

Спорт Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.

Происшествия Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Политика Лавров обвинил США в очередных попытках свергнуть Мадуро «Блицкриг» Вашингтона в Венесуэле провалился, но власти США продолжают предпринимать попытки по свержению Николаса Мадуро с поста президента республики.