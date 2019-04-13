Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали несколько крупных торговых центровРоссийская газета 04:49

В торговых центрах Екатеринбурга субботним утром эвакуировали людей. Спецмероприятия прошли в ТЦ "Глобус" на Щербакова и ТРЦ "Радуга-парк" на Репина.
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В Екатеринбурге более 20 тыс. человек эвакуировали из-за сообщений с угрозами

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В Екатеринбурге из 13 ТЦ из-за сообщений о минировании эвакуировали 21,5 тысячи человек

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Атаке подверглись 13 объектов: итоги «дня минирований» в Екатеринбурге

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Раскрыта причина массовых эвакуаций торговых центров в Екатеринбурге

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РИА Новости09:01

Семь торговых центров Екатеринбурга эвакуированы из-за «минирования»

ТагилСити.ру04:13

В Екатеринбурге эвакуировали торговые центры. Снова

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Происшествия

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»

Обновлено в 10:53
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

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Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Гаджеты

Необычный концепт iPhone 2020 представлен на видео в Сети

Обновлено в 10:52
Игры

Мерчендайз: Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября

Пользователь Reddit опубликовал фотографию двух заколок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на задней стороне которых опубликована дата выхода игры — 15 ноября.
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Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Автоспорт

Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников

Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Политика

В Судане отменили комендантский час

Переходный военный совет Судана отменил в стране комендантский час в ночное время.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Очевидцы раскрыли детали операции по ликвидации террористов в Тюмени

Жильцы домов на Амурской улице в Тюмени рассказали, как проходила контртеррористическая операция (КТО) по ликвидации радикалов запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ).
Обновлено в 08:40
Политика

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года

Украина получила от Германии грамоту Петра I от 1708 года. Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на фейсбуке.
Обновлено в 11:23
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Обновлено в 11:10
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено в 05:58
Футбол

«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче премьер-лиги

Обновлено в 06:37
Политика

В Белграде начался массовый протест против президента Сербии

Обновлено в 10:04
Единоборства

Василий Ломаченко: Хочу драться с Майки Гарсией

Обновлено в 05:13
Здоровье

76% онкобольных Челябинской области лечат дешевыми препаратами

По словам ио министра здравоохранения Челябинской области, Дмитрия Павлюкова, закупку препаратов в этом году выполнить еще не успели.
Обновлено в 02:05
Общество

Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео

Обновлено в 06:05
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ

На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено в 07:23
Кино

Все сезоны «Игры престолов» пересказали в стихах за 4 минуты

Обновлено в 08:19
Происшествия

Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Политика

Лавров обвинил США в очередных попытках свергнуть Мадуро

«Блицкриг» Вашингтона в Венесуэле провалился, но власти США продолжают предпринимать попытки по свержению Николаса Мадуро с поста президента республики.
Обновлено в 08:44
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
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Российского туриста наградили за спасение утопающего в Китае

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Спорт

Гимнастка Ильянкова победила в упражнениях на брусьях на ЧЕ

Обновлено в 10:32
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