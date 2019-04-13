В Екатеринбурге эвакуировали несколько ТЦLife.ru 03:37

Посетителей и работников эвакуировали из нескольких торговых центров в Екатеринбурге. Об этом сообщает паблик "Типичный Екатеринбург". По предварительным данным, после сообщений о минировании людей вывели из ТРЦ "Радуга парк".

В Екатеринбурге эвакуировали несколько ТЦ

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