Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали несколько ТЦLife.ru 03:37

Посетителей и работников эвакуировали из нескольких торговых центров в Екатеринбурге. Об этом сообщает паблик "Типичный Екатеринбург". По предварительным данным, после сообщений о минировании людей вывели из ТРЦ "Радуга парк".
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Атаке подверглись 13 объектов: итоги «дня минирований» в Екатеринбурге

КП - Екатеринбург08:55

В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ после сообщения о минировании

РИА Новости04:26

В Екатеринбурге массово эвакуируют ТЦ

Екатеринбург-ТВ03:30

Источник: эвакуацию из нескольких зданий Екатеринбурга провели из-за сообщений с угрозами

ТАСС05:02

Семь торговых центров Екатеринбурга эвакуированы из-за «минирования»

ТагилСити.ру04:13

В Екатеринбурге эвакуировали торговые центры. Снова

Екатеринбург Онлайн03:23

В Екатеринбурге массовая эвакуация торговых центров. «Внутри и у входов силовики»

URA.Ru02:50
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Происшествия

Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Происшествия

Экс-депутат Носов назвал стрельбу Пятницкого «пьяными понтами»

Член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий перед инцидентом со стрельбой отмечал день рождения бывшего депутата и олимпийского чемпиона Дмитрия Носова, рассказал спортсмен.
Обновлено в 11:11
Общество

«Поезд Победы» прибыл в Симферополь

Обновлено в 07:51
Происшествия

Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома

Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Лавров: «Блицкриг» США в Венесуэле провалился

Властям США не удался их «блицкриг» по свержению в Венесуэле законной власти, но Вашингтон не оставляет попыток свергнуть законного президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 08:54
Авто

Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Автоспорт

Себастьян Феттель: «„Мерседес“ было нереально опередить»

Обновлено в 05:27
Кино

В сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Получивший название "Восхождение Скайуокера" фильм завершит трилогию сиквелов этой киносаги Студия Disney представила первый трейлер девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено вчера в 15:30
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 12:26
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода

Обновлено в 12:31
Футбол

Балтика — Зенит-2 0:2

Обновлено в 11:53
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Общество

Познер назвал три книги, которые взял бы на необитаемый остров

Известный журналист выбрал произведения Булгакова, Дюма и Кэрролла Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос, какие три книги он предпочел взять бы с собой на необитаемый остров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:59
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
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Футбол

Фернандес: за семь лет в России не видел такого плохого судейства

Удаленный по ходу встречи 23-го тура Российской премьер-лиги защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что за семь лет игры в России не встречался с настолько низким качеством судейства.
Обновлено в 10:00
Гаджеты

Необычный концепт iPhone 2020 представлен на видео в Сети

Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала милую фотографию Гарика Харламова с дочкой

30-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram новое фото, чем сильно обрадовала поклонников.
Обновлено в 06:38
Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Происшествия

По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Культура

Шварценеггер открыл спортивный фестиваль в Бразилии

Популярный голливудский киноактер Арнольд Шварценеггер открыл в Бразилии фестиваль имени самого себя, сообщает 13 апреля телеканал «МИР 24».
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

Обновлено в 05:25
Армия и оружие

МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой

Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.
Обновлено в 13:05
Футбол

Робот Алёша сделал первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Оренбург»

Первый удар в матче сделал робот по имени Алёша. ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 07:22
Единоборства

Кабалоев выиграл золото ЧЕ в весовой категории до 55 кг

Обновлено в 12:00
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