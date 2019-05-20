В Екатеринбурге демонтируют забор на месте строительства храмаМосковский Комсомолец вчера в 08:24

Глава Фонда святой Екатерины Александр Андреев сообщил агентства URA.RU, что ради мира в городе забор вокруг площадки в сквере, где приостановлено строительство храма, будет демонтирован. Демонтаж начнется в ближайшее время.

В Екатеринбурге демонтируют забор на месте строительства храма

Транспорт На двух ветках московского метро приостановили движение поездов Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.

Армия и оружие Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны.

Политика На Украину вернулся бывший глава СБУ времен Януковича Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) и вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский вернулся на Украину.

Политика Зеленский направил Парубию просьбу о внеочередном заседании Рады Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов.

Происшествия На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой Северо-Западное Следственное управление на транспорте СК России розыскивает вертолет, который устроил полет на предельно низкой высоте над пляжем у поселка Ильчево Ленинградской области.

Музыка Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения» Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.

Происшествия Обвинение попросило 8 лет тюрьмы для судебного противника IKEA Обвинение попросило Люберецкий суд Московской области приговорить бизнесмена Константина Пономарева за заведомо ложный донос к 8,5 годам заключения, пишет РБК со ссылкой на адвоката подсудимого Анну Ставицкую.

Происшествия СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех» В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, д.88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.

Происшествия У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.

Политика Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.

Хоккей Оглашён состав сборной России на матч ЧМ со Швецией Официальный аккаунт ФХР в Twitter опубликовал состав сборной России на матч против команды Швеции.

Армия и оружие Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов» По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.

Здоровье Главный онколог России не советует уезжать лечиться от рака за рубеж Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн не советует ехать лечиться от рака за рубеж, так как это может впоследствии привести к определенным сложностям при дальнейшем лечении в России.

Происшествия Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.

Энергетика Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.

Общество В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха» Напомним, что ранее издание The Bell со ссылкой на несколько источников на строительном рынке Санкт-Петербурга сообщило, что здания Феодоровского городка планируют отреставрировать под резиденцию патриарха Кирилла.

Здоровье Онколог назвал вызывающие рак продукты Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака.

Гаджеты Россияне распродают смартфоны Huawei Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.

Шоу-бизнес Максим Галкин построит для Аллы Пугачевой храм в Грязи Максим Галкин намерен построить для примадонны храм в готическом стиле в деревне Грязь. Галкин намерен подарить Пугачевой на 70-летие храм.

Футбол Икарди не включен в состав сборной Аргентины на Кубок Америки На Кубке Америки — 2019, который будет проходить с 14 июня по 7 июля в Бразилии, сборная Аргентины сыграет в одной группе с Колумбией, Парагваем и Катаром.

Энергетика «Белнефтехим» рассказал о количестве «грязной» нефти в Белоруссии Глава государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что около 1,2 млн тонн некачественной российской нефти остаётся на территории Белоруссии.

Происшествия Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.