В Екатеринбурге снесут забор на месте строительства храмаРБК 09:53

Фонд святой Екатерины — будущий застройщик храма в Екатеринбурге, в котором на прошлой неделе прошли массовые протесты, — принял решение демонтировать забор в сквере у Театра драмы, где собираются начать стройку. Об этом РБК сообщил директор фонда Александр Андреев.

В Екатеринбурге снесут забор на месте строительства храма

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