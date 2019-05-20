Религия
В Екатеринбурге снесут забор на месте строительства храмаРБК 09:53
Фонд святой Екатерины — будущий застройщик храма в Екатеринбурге, в котором на прошлой неделе прошли массовые протесты, — принял решение демонтировать забор в сквере у Театра драмы, где собираются начать стройку. Об этом РБК сообщил директор фонда Александр Андреев.
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