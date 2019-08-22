Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушкиИзвестия 10:29
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. По данным следствия, в ночь на 18 августа 2019 года они изнасиловали девушку 1997 года рождения, сообщило СУ СКР по Свердловской области в четверг, 22 августа.
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с чего всё началось
В Екатеринбурге двух полицейских полка ППСП городского УМВД Вячеслава Тропина и Вадима Мустафина задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана прямо в служебном автомобиле.Znak.com06:26
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В Екатеринбурге полицейских задержали за изнасилование девушки прямо в служебной машине
Екатеринбург Онлайн08:07
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