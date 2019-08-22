Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейскихРБК 15:20

Ленинский суд Екатеринбурга избрал меру пресечения двум полицейским, обвиняемым в изнасиловании по предварительному сговору 22-летней девушки. Одного из них арестовали на два месяца, другого на такой же срок отправили под домашний арест.
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с чего всё началось

В Екатеринбурге решается вопрос об аресте двух полицейских за изнасилование задержанной

В Екатеринбурге двух полицейских полка ППСП городского УМВД Вячеслава Тропина и Вадима Мустафина задержали по подозрению в изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана прямо в служебном автомобиле.
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