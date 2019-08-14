Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в массовом ДТПРИА Новости 04:56
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду арестовал до октября водителя автомобиля Kia Rio Владимира Васильева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с двумя погибшими в центре Екатеринбурга, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Верх-Исетский районный суд решил арестовать Владимира Васильева, который стал виновником ДТП на Малышева
Эхо Москвы - Екатеринбург04:51
Виновник смертельной аварии на Малышева заявил, что он у него «проблемы с головой»
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