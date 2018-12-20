На аэродроме в Ейске истребитель МиГ-29 при взлёте сбросил дополнительные подвесные топливные баки. Об этом сообщили 20 декабря в пресс-службе Южного военного округа. Инцидент произошёл сегодня утром на аэродроме Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ.

В Ейске МиГ-29 уронил при взлёте топливные баки

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