Происшествия
В Ейске МиГ-29 уронил при взлёте топливные баки
В Ейске МиГ-29 уронил при взлёте топливные бакиREGNUM11:42
На аэродроме в Ейске истребитель МиГ-29 при взлёте сбросил дополнительные подвесные топливные баки. Об этом сообщили 20 декабря в пресс-службе Южного военного округа. Инцидент произошёл сегодня утром на аэродроме Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ.
REGNUM11:42
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Происшествия
В Германии не исключили версию теракта в случае с наездом на людей
Обновлено в 11:48
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,5, передает РИА "Новости" со ссылкой на камчатский филиал геофизической службы РАН.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Реаниматолог в Петербурге изнасиловал нескольких пациенток
Накануне три пациентки центра «Ювента», среди которых две несовершеннолетних, заявили о нездоровом интересе к ним врача-реаниматолога.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Москве при пожаре погибли двое детей
Обновлено в 06:57
Происшествия
Экс-сотрудник ФСБ приговорен к 24 годам колонии за семь убийств
Обновлено в 05:54
Происшествия
На въезде в аэропорт Внуково сгорел автомобиль
На территории аэропорта Внуково в Москве сгорел автомобиль, пострадавших нет.
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Германии усилены меры безопасности во всех крупных аэропортах
Федеральная полиция Германии усилила меры безопасности во всех 14 крупных аэропортах страны. Об этом сообщает Bild в четверг, 20 декабря.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Суд приговорил бывшего саратовского министра к 8,5 годам колонии
Энгельсский районный суд Саратовской области приговорил бывшего директора ФГУП «Консервный завод ФСИН России» Павла Беликова к восьми с половиной годам колонии за мошенничество, коммерческий подкуп и взяточничество.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Петербурге подростков отправили в колонию за убийство бездомных
Обновлено в 11:34
Происшествия
Верховный суд внес законопроект об уголовном проступке
Верховный суд России внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, который вводит новую категорию правонарушения.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу отправили в колонию на 18 лет
Анара Аллахверанова приговорили к 18 годам колонии строгого режима, передает ТАСС.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Источник сообщил о взрыве газа в частном доме в Северной Осетии
В одном из частных домов Северной Осетии произошёл взрыв газа. В результате ЧП пострадали четыре человека, в том числе двое детей.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В «Укргаздобыче» задержали двух управляющих, подозреваемых в коррупции
Двух управляющих крупнейшей украинской компании по добыче природного газа «Укргаздобыча» были задержаны по подозрению в коррупции, написал 20 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Facebook.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии
Напомним, в результате крупной автоаварии, которая произошла 27 ноября на дороге Прохладный — Баксан — Эльбрус в Кабардино-Балкарии, погибли шесть человек.
Обновлено в 12:33
Происшествия
У здания ФСБ в Петербурге задержан участник пикета
В четверг, 20 декабря, напротив здания Управления ФСБ в Петербурге задержан участник движения «Бессрочный протест» Илья Ткаченко.
Обновлено в 11:42