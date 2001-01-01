Футбол

В Египте прошла церемония открытия Кубка АфрикиSports.ru 15:37

В Египте дан старт Кубку Африки. На стадионе в Каире прошла торжественная церемония открытия турнира. Египет в матче открытия сегодня сыграет с Зимбабве.
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Сборная Камеруна отказывалась лететь на Кубок африканских наций

Советский спорт12:30

В Египте прошла церемония открытия Кубка Африки

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Сборная АПЛ и молодежь из «Аякса». 10 главных звезд Кубка африканских наций

Матч ТВ11:46

Сборная Зимбабве может бойкотировать матч открытия Кубка африканских наций, игрокам не выплатили премии

Спорт день за днем10:06

Египет — Зимбабве: прогноз Юрия Розанова на матч Кубка африканских наций

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Сборная Камеруна отказалась покинуть отель из-за разногласий по премиям

Soccer.ru10:13

Кубок Африки: букмекеры – о претендентах на победу и финалистах

Legalbet19 июня в 08:00
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Политика

Путин поручил вывезти россиян из Грузии

Уточняется, что вопрос о безопасности российских граждан и их возвращению будет решаться в координации с властями Грузии.
Обновлено в 14:30
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Футбол

СМИ: «Ливерпуль» сообщил, за сколько готов продать Мане

Ранее в СМИ появлялась информация, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в приобретении сенегальца.
Обновлено в 16:18
Политика

Россия возвращает граждан из Грузии

Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Происшествия

Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси

Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.
Обновлено в 14:26
Происшествия

Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
Обновлено в 14:55
Происшествия

На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие

Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Политика

Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан» в стране

Заместитель главы украинского правительства Вячеслав Кириленко предсказал новый «языковой майдан» в стране.
Обновлено в 15:58
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщается на официальном сайте передачи.
Обновлено вчера в 02:00
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Общество

Жители Петербурга активно ставят подписи в поддержку Беглова

Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Фото: Кит Харингтон закончил лечение в реабилитационной клинике

Ходили также слухи о том, что актера насильно поместили в клинику, но эти домыслы опровергли папарацци, которые несколько раз заставали Харингтона за пределами центра.
Обновлено в 09:00
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Петербурге горит павильон на рынке «Юнона»

На Юго-Западе города на улице Маршала Казакова горит павильон на территории рынка «Юнона».
Обновлено в 14:03
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес

Британцы поздравляют принца Уильяма с 37-летием

Принц Уильям отмечает сегодня свой 37-й день рождения.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

Трамп остановил удар по Ирану в последний момент

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти.
Обновлено в 09:42
Футбол

Футболисту «Депортиво» наложили 70 швов после удара ногой в лицо

Полузащитник «Депортиво» Алекс Бергантиньос перенес операцию на лице после полученной травмы в первом стыковом матче с «Мальоркой».
Обновлено в 15:47
Здоровье

Как по ногтям и пальцам определить рак легких, рассказали медики

Специалисты в области медицины из Великобритании утверждают, что состояние пальцев ног и рук может указать на наличие рака легких.
Обновлено в 16:02
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Общество

Сергей Шнуров переделал арку дома под личный гараж

Обновлено в 12:34
Авто

В России окончательно прекратили продажи кроссоверов SsangYong

Обновлено в 13:48
Политика

США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Авто

Названы самые уязвимые для кражи автомобили

Компания Thatcham Research выпустила второй отчет по результатам своего нового теста безопасности, в ходе которого автомобили ряда крупных производителей подверглись критике за наличие систем бесключевого доступа, уязвимых для внешних атак.
Обновлено в 01:32
Транспорт

«Аэрофлот» 22 июня отменяет 26 рейсов из-за непогоды

Обновлено в 10:14
Экономика

Ford выставит на торги заводы в России

Обновлено в 07:44
Политика

Помпео призовет Индию рассмотреть альтернативы покупке С-400

Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную украинскую подлодку

Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию подлодки "Запорожье", доставшейся от украинских ВМС после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:50
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