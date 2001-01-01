В Египте прошла церемония открытия Кубка АфрикиSports.ru 15:37

В Египте дан старт Кубку Африки. На стадионе в Каире прошла торжественная церемония открытия турнира. Египет в матче открытия сегодня сыграет с Зимбабве.

Спорт день за днем

Политика Путин поручил вывезти россиян из Грузии Уточняется, что вопрос о безопасности российских граждан и их возвращению будет решаться в координации с властями Грузии.

Политика Медведев ответил на обвинения президента Грузии Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

Футбол СМИ: «Ливерпуль» сообщил, за сколько готов продать Мане Ранее в СМИ появлялась информация, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в приобретении сенегальца.

Политика Россия возвращает граждан из Грузии Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.

Происшествия Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.

Происшествия Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.

Происшествия На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщается на официальном сайте передачи.

Общество «Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.

Общество Жители Петербурга активно ставят подписи в поддержку Беглова Петербуржцы активно ставят подписи в поддержку кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Шоу-бизнес Фото: Кит Харингтон закончил лечение в реабилитационной клинике Ходили также слухи о том, что актера насильно поместили в клинику, но эти домыслы опровергли папарацци, которые несколько раз заставали Харингтона за пределами центра.

Футбол «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.

Происшествия В Петербурге горит павильон на рынке «Юнона» На Юго-Западе города на улице Маршала Казакова горит павильон на территории рынка «Юнона».

Происшествия Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.

Армия и оружие Трамп остановил удар по Ирану в последний момент Президент США Дональд Трамп заявил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти.

Футбол Футболисту «Депортиво» наложили 70 швов после удара ногой в лицо Полузащитник «Депортиво» Алекс Бергантиньос перенес операцию на лице после полученной травмы в первом стыковом матче с «Мальоркой».

Здоровье Как по ногтям и пальцам определить рак легких, рассказали медики Специалисты в области медицины из Великобритании утверждают, что состояние пальцев ног и рук может указать на наличие рака легких.

Авто Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.

Авто УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи» Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.

Политика США внесли в черный список пять китайских компаний США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.

Авто Названы самые уязвимые для кражи автомобили Компания Thatcham Research выпустила второй отчет по результатам своего нового теста безопасности, в ходе которого автомобили ряда крупных производителей подверглись критике за наличие систем бесключевого доступа, уязвимых для внешних атак.