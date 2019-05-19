Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусомRT на русском 11:23

В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
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В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса

РИА Новости13:43

Опубликовано видео с атакованным в Каире автобусом

RT на русском12:44

Что произошло за день: воскресенье, 19 мая

Интерфакс13:36

СМИ сообщили о взрыве рядом с туристическим автобусом в Египте

РБК09:14

В Каире в результате взрыва рядом с туристическим автобусом пострадали более 15 человек

Коммерсантъ09:09

В МИД РФ сообщили, что россияне не пострадали при взрыве у туристического автобуса в Каире

ТАСС11:49

Среди пострадавших при взрыве у туристического автобуса в Каире граждан России нет

Говорит Москва10:22
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:43, Ашберн
Хоккей

Тренер сборной Швейцарии назвал причину поражения в матче с Россией

Наставник швейцарской команды Патрик Фишер рассказал, почему его подопечные проиграли сборной России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.
Обновлено в 18:23
Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Обновлено в 16:38
Футбол

«Краснодар» разгромил «Арсенал» в матче РПЛ

Обновлено в 11:24
Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Музыка

Сергей Лазарев занял на «Евровидении-2019» третье место

Популярный исполнитель Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в израильском Тель-Авиве, занял третье место.
Обновлено в 00:25
Баскетбол

ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги

ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).
Обновлено в 17:12
Общество

Администрация области даст мэрии Владимира денег на проект парка

Нацпроект дает федеральные средства на благоустройство обычного зеленого парка, где горожане будут гулять, заниматься спортом, дышать свежим воздухом и любоваться прекрасными видами исторического центра.
Обновлено в 11:08
Музыка

Скончался певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Обновлено в 18:39
Гаджеты

Google раскрыла особенности следующей версии Android

Google рассказала о новой функции Android: корпорация не дожидается выпуска Android Q. Вице-президент корпорации Google, который курирует разработку операционной системы Android, Дэйв Берк рассказал об особенностях следующей версии Android 11 R. В Twitter Дэйв Берк ответил основателю AndroidPolice Артему Русаковскому.
Обновлено в 05:36
Политика

Порошенко отправил в отставку главу администрации президента

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил главу администрации Игоря Райнина.
Обновлено в 14:27
Наука

Алгоритм показал последствия изменения климата

Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.
Обновлено вчера в 05:37
Армия и оружие

В Сирии сообщили об отражении ракетного удара Израиля по Дамаску

Обновлено 17 мая в 22:38
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки

Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено в 04:26
Экономика

NYT: Deutsche Bank не отправил минфину США отчет по Трампу

Deutsche Bank не стал в 2016-2017 годы направлять минфину США отчет по финансовым переводам американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 18:32
Кино

Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью

Фанаты известной кино-саги «Игры престолов» готовятся увидеть заключительную серию, в которой, наконец, решится вопрос о том, кто займет Железный трон.
Обновлено в 06:50
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии

Обновлено в 18:03
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат через 31 год после выпуска

Обновлено в 08:30
Футбол

«Наполи» разгромил «Интер» в матче чемпионата Италии

Обновлено в 17:04
Политика

Пашинян анонсировал новый этап революции в Армении

В своем Facebook Пашинян заявил, что в полдень 20 мая он объявит о начале второго этапа революции в Армении, целью которого станет «установление народной власти в судебной сфере».
Обновлено в 16:42
Происшествия

Взрыв гранаты во время концерта в Колумбии: семь человек ранены

На северо-востоке Колумбии во время праздничного концерта прогремел взрыв гранаты. В результате ЧП пострадали не менее семи человек.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие

Милорад Додик: «Нет» интеграции Боснии и Герцеговины в НАТО - моя клятва

Председательствующий в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в воскресенье, что представители Республики Сербской (РС) не станут утверждать необходимые для активации Плана действий по членству в НАТО для БиГ документы, а любые потенциальные соглашения с Североатлантическим альянсом будут преданы на рассмотрение в Народную Скупщину РС.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич показала пародию на Анастасию Волочкову

Анна Хилькевич опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram фотографию, показав пародию на Анастасию Волочкову.
Обновлено в 09:52
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Общество

Неравенство угрожает стабильности Великобритании, предупреждают ученые

Ученый руководит многолетним исследованием, согласно которому Великобритания – одна из европейских стран с самым высоким уровнем неравенства.
Обновлено в 15:54
Происшествия

В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах

Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе

Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Кино

«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных

Центральный персонаж - покемона Пикачу в англоязычной версии говорит голосом Райана Рейнольдса.
Обновлено в 18:22
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Обновлено в 12:45
Здоровье

В Псковской области проведут выездные обследования ветеранов

В Псковской области организуют выездные обследования ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:36
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