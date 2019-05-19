В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусомRT на русском 11:23

В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

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