В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусомRT на русском 11:23

В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

Авто Броня и кабриолеты: колесная техника на параде Победы В Москве 9 мая состоялся традиционный парад Победы — и на нем, как всегда, было показано немало техники.

Происшествия Взрыв гранаты во время концерта в Колумбии: семь человек ранены На северо-востоке Колумбии во время праздничного концерта прогремел взрыв гранаты. В результате ЧП пострадали не менее семи человек.

Политика Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО Турчинов принял решение объявить режим антитеррористической операции в Донбассе. Секретарем СНБО он стал в декабре того же года.

Хоккей Сборная России одержала шестую победу на ЧМ-2019, обыграв Швейцарию Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Баскетбол ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).

Политика Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.

Шоу-бизнес Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".

Музыка Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.

Музыка Умер Нильда Фернандез Вскоре музыкант взял псевдоним Нильда Фернандез, и его второй мини-альбом под этим псевдонимом, вышедший в 1987 году "Madrid, Madrid" стал визитной карточкой артиста и получил множество наград.

Происшествия Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.

Футбол «Краснодар» разгромил «Арсенал» и вышел в Лигу чемпионов «Краснодар» в выездном матче 29-го тура российской Премьер-лиги в Туле разгромил «Арсенал» — 3:0. «Быки» вышли вперед на 55-й минуте, когда Виктор Классон вышел на хорошую позицию, сделал ложный замах и отдал передачу на Сергея Петрова, который расстрелял дальний угол ворот.

Политика Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.

Религия Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.

Происшествия В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.

Армия и оружие Трамп предостерёг Иран от угроз в адрес США Американский лидер Дональд Трамп предостерёг власти Ирана от угроз в адрес Соединённых Штатов.

Хоккей Гусев: вроде неплохо у нас с Кучеровым получается. Моментами Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал победу в матче чемпионата мира 2019 года с командой Швейцарии (3:0).

Общество Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.

Общество Неравенство угрожает стабильности Великобритании, предупреждают ученые Ученый руководит многолетним исследованием, согласно которому Великобритания – одна из европейских стран с самым высоким уровнем неравенства.

Футбол Валерий Карпин: «Хочу добиться с „Ростовом“ большего» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с "Зенитом" заявил, что видит прогресс в игре команды.

Происшествия В Сети появилось видео нападения на Шварценеггера в Южной Африке В Сети появилось видео нападения на актера и политика Арнольда Шварценеггера в Южной Африке. Видеоролик опубликован на YouTube.

Гаджеты Huawei лишится Android из-за Трампа Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.

Происшествия В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник Экстренные службы Москвы ведут поиски двоих подростков, которые сбежали из Центральной клинической психиатрической больницы, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в медицинских кругах.

Шоу-бизнес Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.

Кино Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".