В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусомBFM.ru 09:03

Обновлено: 16:37 По последним данным, в результате взрыва в Каире пострадали 17 человек, все — иностранцы. В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом в районе пирамид, ранения получили 14 человек, передает РИА Новости.

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

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