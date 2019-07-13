Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамидуРИА Новости 10:50
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
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с чего всё началось
Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новости10:50
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:54, Вашингтон
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