Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

Экономика «Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Происшествия В Австралии сняли на видео морского дьявола, попросившего человека о помощи Одним из сноркелистов оказался подводный фотограф Джейк Уилтон, который часто плавает в районе рифа Нингалу и уже не раз видел именно этого ската.

Политика Зеленский искупался в Чёрном море вместе с украинцами В сообщении говорится, что Зеленский и его команда перед началом «напряжённого рабочего дня» в Одессе «лично проинспектировали» температуру воды в Чёрном море.

Авто В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.

Политика Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.

Игры В Steam появится набор эмуляторов старых консолей Nintendo и Sony В Steam добавят платформу для запуска игр, выпущенных для старых консолей от Nintendo, Sony и других компаний.

Политика Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.

Политика Зеленский впервые прибыл на границу с Крымом Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.

Общество В Москве проходит ночной велофестиваль Ночной велофестиваль стартовал в столице с Кремлевской набережной, передает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками Позже Асмус продолжила откровенничать с подписчиками, она призналась, что склонна к полноте и поправляется буквально от одного взгляда на еду.

Спорт Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций Ранее мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций.

Космос Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.

Политика Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.

Путешествия Названы наиболее частые жалобы российских туристов Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказала, на что чаще всего жалуются российские туристы.

Авто В Канаде представлен гусеничный пикап GMC Sierra Производитель заявил, что пикап GMC Sierra 1500 AT4 All Mountain не предназначен для серийного выпуска, но комплект гусениц можно будет приобрести отдельно и установить самостоятельно.

Происшествия В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Происшествия В Китае задержан еще один гражданин Канады В декабре в Канаде была задержана по запросу США финансовый директор компании «Хуавей».

Авто Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.

Наука Терагерцовый лазер впервые не потребовал криогенного охлаждения Одним из перспективных источников мощного терагерцового излучения является квантово-каскадный лазер (ККЛ) — разновидность полупроводникового генератора когерентных волн, впервые реализованного в 1994 году.