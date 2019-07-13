Общество

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамидуРИА Новости 10:50

По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
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В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости10:50

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В Египте открыли для посещения «ломаную» пирамиду

ТАСС15:31

В Египте «ломаную» пирамиду впервые открыли для туристов

Говорит Москва11:13

В Египте открыли для туристов т.н. ломаную пирамиду

Эхо Москвы13:32

Ломаную пирамиду впервые открыли для туристов

Вести.Ru11:51

Уникальную ломаную пирамиду открыли в Египте

Газета.Ru11:25

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду фараона Снофру

Известия13:41

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

РИА Новости10:50
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:25, Вашингтон
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В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной

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Политика

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Происшествия

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В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
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Происшествия

Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности

Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
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Более 600 тысяч человек выразили желание штурмовать «Зону 51»

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Обновлено в 10:44
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

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Уволенный врач на митинге ответил на обвинения в бездействии и шантаже

Сегодня в Великом Новгороде прошёл митинг в поддержку уволенных врачей детской больницы. Митинг организовала партия «Яблоко».
Обновлено в 09:34
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Разин объяснил, почему его не зовут на шоу «Секрет на миллион»

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В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй

В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 09:47
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
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Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
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Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
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Наконец, обнадеживает то, что в «Короле» нет больших суперзвезд, за исключением Сета Рогена, который озвучивает Пумбу.
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В Китае задержан еще один гражданин Канады

В декабре в Канаде была задержана по запросу США финансовый директор компании «Хуавей».
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Кроме всего прочего диетологи назвали грушу лучшим летним фруктом для похудения.
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Стали известны имена обладателей «Золотой матрешки» фестиваля «Кустендорф классик»

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
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Чулпан Хаматова вновь сменила имидж

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Фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 2613 - 2589 годах до н. э. Основатель IV династии.
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