Общество

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамидуРИА Новости 10:50

По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Читать в источнике
с чего всё началось

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости10:50

Подробнее о событии

В Египте открыли для туристов т.н. ломаную пирамиду

Эхо Москвы13:32

В Египте открыли для посещения уникальную «ломаную» пирамиду

Life.ru12:11

Уникальную ломаную пирамиду открыли в Египте

Газета.Ru11:25

Ломаную пирамиду впервые открыли для туристов

Вести.Ru11:51

В Египте «ломаную» пирамиду впервые открыли для туристов

Говорит Москва11:13

«Ломаную» пирамиду Снофру впервые открыли для посетителей

РЕН ТВ11:03

В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду

РИА Новости10:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Обновлено вчера в 09:38
Политика

Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400

Обновлено в 14:07
Футбол

«Спартак» с трудом победил «Сочи»

Первый тур чемпионата страны по футболу продолжился в Москве, где "Спартак" принимал новичка российской премьер-лиги "Сочи".
Обновлено в 14:01
Происшествия

В Ярославской области пассажирский теплоход столкнулся с яхтой

Пассажирский теплоход «Алексей Толстой», следовавший по маршруту Самара-Москва, и моторная яхта не поделили речное пространство.
Обновлено в 12:19
Политика

Хант назвал условие освобождения задержанного иранского танкера

4 июля военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану, по причине того, что судно, предположительно, доставляло нефть в Сирию.
Обновлено в 12:12
Футбол

Маркус Берг стал игроком «Краснодара»

Новичком участника Лиги чемпионов стал 32-летний нападающий Маркус Берг, на счету которого более 250 забитых мячей за карьеру, сообщает сайт "Краснодара".
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе

Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Политика

Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2»

По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне

Обновлено в 07:42
Происшествия

Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром

По данным источника агентства, возгорание произошло в цехе по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрном.
Обновлено в 12:28
Политика

В Госдуме анонсировали поставки С-400 в другие страны

Обновлено в 13:56
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Киеве из гранатомета обстреляли здание телеканала «112 Украина»

В Киеве неизвестные обстреляли здание телеканала «112 Украина» из гранатомета, пишет в субботу, 13 июля, «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Происшествия

Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности

Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено в 13:07
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Журналист из Соединенных Штатов Америки Хантер Уокер заявил в Twitter, что американский глава Дональд Трамп в ходе саммита в Белом доме объявил, что Арнольд Шварценеггер скончался.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню

Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.
Обновлено в 13:37
Авто

Названы 10 самых популярных иномарок в России

Обновлено в 10:45
Футбол

Михайлович сообщил, что у него лейкемия

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович признался, что он тяжело болен.
Обновлено в 11:12
Политика

Украина начала транспортировку американской нефти

Обновлено в 13:31
Политика

Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками

Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.
Обновлено в 11:35
Политика

Зеленский поздравил с днем рождения осужденного за терроризм Сенцова

Обновлено в 12:19
Общество

У берегов США шторм «Барри» усилился до урагана

Обновлено в 12:32
Происшествия

Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве

Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
Обновлено в 09:35
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Снофру
Египетский фараон
Фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 2613 - 2589 годах до н. э. Основатель IV династии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное