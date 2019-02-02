Общество
В Египте обнаружили некрополь с десятками мумийRT на русском 12:41
Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта. Как отмечается, из 40 найденных археологами мумий 10 — детские.
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Происшествия
В Греции в таверне взорвался газовый баллон
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Происшествия
В Москве бармен убил последнего посетителя паба
В одном из пабов Москвы совершено убийство: бармен до смерти избил подгулявшего посетителя.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие
Коалиция США нанесла удар по сирийской армии
Обновлено в 17:34
Технологии
В «Ростехе» сообщили о начале продаж телефона с защитой от прослушки
Госкорпорация «Ростех» начала массовые продажи телефона «Круиз-К», оснащенного криптографической защитой.
Обновлено в 20:07
Авто
Составлен рейтинг лучших подержанных кроссоверов за 600 000 рублей
Первое место в списке лучших подержанных кроссоверов стоимостью до 600 000 рублей занял Nissan X-Trail II (поколение 2007–2011 года).
Обновлено в 18:24
Политика
Военные устранили угрозу наводнения из-за схода оползня на реке Бурея
Специалисты Минобороны ликвидировали угрозу наводнения, появившуюся после схода массы грунта в реку Бурея.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Момент прорыва дамбы в Бразилии попал на видео
Видео прорыва дамбы в Бразилии опубликовали в интернете. Жертвами происшествия стали 115 человек.
Обновлено в 00:56
Политика
Власти и вооруженные группировки достигли мирного соглашения в ЦАР
Правительство Центрально-Африканской Республики (ЦАР) достигло соглашения о мире с 14 вооруженными группировками.
Обновлено в 17:46
Общество
Канадец выиграл в лотерею более 20 миллионов долларов
Сообщается, что житель провинции Квебек выиграл 26 миллионов 600 тысяч канадских долларов, что эквивалентно сумме в 20 миллионов 300 тысяч долларов США, в рублях же эта сумма составляет более 1 миллиарда 330 миллионов рублей.
Обновлено в 18:33
Происшествия
Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез
Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Представлен новый архивный документ по группе Дятлова
Обновлено в 10:15
Кино
Светличная заявила о «навязчивом» внимании со стороны Гайдая
Обновлено в 19:23
Происшествия
Очевидцы сообщили о падении метеорита на Кубе
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Sunday Times узнала о плане по эвакуации Елизаветы II
По данным издания, у правительства Британии есть секретный план по экстренной эвакуации членов британской королевской семьи.
Обновлено в 19:50
Авто
Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий
Эксперты CarsWeek побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 09:28
Хоккей
Сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом
Обновлено в 12:27
Происшествия
В Кургане в поликлинике провалился пол
Обновлено в 13:44
Общество
Саратовца впервые в России арестовали за экстремизм по новой статье
Кировский районный суд Саратова впервые арестовал местного жителя за экстремизм по новой статье КоАП после частичной декриминализации ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Обновлено в 08:41
Политика
«Буду сражаться за Британию»: Мэй решила изменить сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что намерена отправиться в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку по Brexit.
Обновлено в 18:42
Экономика
Росстандарт предложил ввести штрафы за ложные ссылки на ГОСТы
Росстандарт предлагает ввести штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами, сообщает "Российская газета" со ссылкой на руководителя ведомства Алексея Абрамова.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Опубликовано видео «потерянного флота Гитлера»
Турецкий телеканал TRT Haber опубликовал кадры с места обнаружения трёх подводных лодок Третьего рейха на дне Чёрного моря недалеко от берегов Турции.
Обновлено в 10:13
Общество
Национальная школа в Якутии отказалась принимать русскоязычных детей
Обновлено вчера в 09:04
Политика
ООН объяснилась за использование конструкции «на Украине»
Представители ООН объяснили в Twitter-аккаунте организации на русском языке, почему со словом «Украина» употребляют предлог «на», а не «в». Пользователи социальной сети, в частности украинские, раскритиковали организацию за употребление словосочетания «на Украине» в посте об исследовании, касающемся эпидемии ВИЧ и СПИД в стране.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Площадь пожара на складе в Киеве достигла семи тысяч квадратных метров
Площадь пожара на складе в Киеве увеличилась с 5 до 7 тысяч квадратных метров, существует угроза распространения огня на стоящее рядом здание, сообщает в субботу пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 08:53
Общество
Сурок Фил предсказал ранний приход весны
Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.
Обновлено в 08:08
Кино
«Чемпионы» стал лучшим фильмом Испании 2018 года
Премию "Гойя" - высшую награду Академии искусств и кинематографии Испании — за 2018 год в категории лучший фильм получила социальная комедия "Чемпионы" Хавьера Фессера.
Обновлено в 19:49
Общество
В Нидерландах велосипедистов начнут штрафовать за гаджеты
Согласно статистике, примерно каждый второй велосипедист периодически отвлекается на гаджеты во время езды.
Обновлено в 17:43