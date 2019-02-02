В Египте обнаружили некрополь с десятками мумийRT на русском вчера в 12:41

Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта. Как отмечается, из 40 найденных археологами мумий 10 — детские.

В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий

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