Общество

В Египте обнаружили некрополь с десятками мумийRT на русском 12:41

Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта. Как отмечается, из 40 найденных археологами мумий 10 — детские.
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В Египте нашли гробницу с 50 древними мумиями

РБК17:28

В Египте нашли 40 мумий

Известия13:00

40 мумий и золотую маску нашли в захоронении в Египте

Газета.Ru09:54

Древнее кладбище с 40 мумиями нашли в Египте

Телеканал 360°11:29

В Египте обнаружен некрополь эллинистического периода с десятками мумий

ТАСС10:16

В Египте обнаружили некрополь с десятками мумий

RT на русском12:41

40 мумий: в Египте обнаружен древний некрополь

Вести.Ru08:42
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 21:55, Ашберн
Гаджеты

«Ростех» запустил в продажу телефон с защитой от прослушки

Обновлено в 19:01
Происшествия

Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез

Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие

Ядерный «Посейдон» признали неуязвимым

Обновлено в 21:44
Армия и оружие

Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским войскам

Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье уничтожила артиллерийскую установку сирийской армии на востоке страны.
Обновлено в 19:10
Политика

На Украине призвали строить отношения с РФ при помощи графитовых бомб

Кандидат в президенты Украины Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб.
Обновлено в 21:31
Происшествия

Почти 60 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Как напоминает телеканал BFMTV, в прошлую субботу количество манифестантов достигало почти 70 тыс. В Париже в акции протеста участвовали 10,5 тыс. манифестантов.
Обновлено в 13:56
Авто

Составлен рейтинг лучших подержанных кроссоверов за 600 000 рублей

Всего за 600 тыс. рублей вы получите достойный автомобиль 2010—2011 года выпуска, оснащенный климат-контролем, мульти-рулем, системой курсовой устойчивости и штатной мультимедией с Bluetooth.
Обновлено в 03:53
Общество

В Нидерландах велосипедистов начнут штрафовать за гаджеты

Согласно статистике, примерно каждый второй велосипедист периодически отвлекается на гаджеты во время езды.
Обновлено в 17:43
Происшествия

В Греции в таверне взорвался газовый баллон

Обновлено в 15:28
Политика

СМИ узнали об эвакуации Елизаветы II в случае беспорядков из-за Brexit

Королеву Великобритании Елизавета II и высокопоставленных членов королевской семьи эвакуируют из Лондона в случае беспорядков, вызванных выходом страны из Евросоюза без сделки.
Обновлено в 21:36
Авто

Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий

Эксперты CarsWeek побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 09:28
Общество

На Сахалине коммунальщики засыпали грязный снег чистым

На кадрах видно, что на обочине стелы, расположенной у выезда из аэропорта в районе Хомутово, люди в спецодежде засыпают грязный снег слоем чистого.
Обновлено в 11:52
Происшествия

В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой

Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

В Москве бармен убил последнего посетителя паба

В одном из пабов Москвы совершено убийство: бармен до смерти избил подгулявшего посетителя.
Обновлено в 16:29
Транспорт

В Москве водителей предупредили о тумане на дорогах

Обновлено в 19:56
Происшествия

Отец спасенного в Магнитогорске младенца рассказал о его состоянии

Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца могут выписать из больницы на следующей неделе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:12
Шоу-бизнес

Собчак прокомментировала свои отношения с Виторганом

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе «Эксклюзив» на Первом канале, во время которой затруднилась прямо ответить о возможном расставании с мужем, известным актером Максимом Виторганом, сообщает 2 февраля «Газета.ру».
Обновлено в 15:52
Происшествия

Представлен новый архивный документ по группе Дятлова

Обновлено в 10:15
Хоккей

Сборная России по хоккею с мячом выиграла чемпионат мира

Обновлено в 12:46
Экономика

WSJ узнала от отказе Deutsche Bank выдать кредит компании Трампа

Deutsche Bank в марте 2016 года отклонил просьбу компании Trump Organization, которая принадлежит президенту США Дональду Трампу, увеличить кредит.
Обновлено в 21:03
Общество

2 февраля отмечается День Сурка

Обновлено вчера в 15:41
Общество

Семья автора «Над пропастью во ржи» опубликует его неизвестные работы

Обновлено в 01:26
Политика

Президент Колумбии заявил о создании центра гумпомощи Венесуэле

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что город Кукута станет одним из центров гуманитарной помощи Венесуэле.
Обновлено в 19:34
Происшествия

Момент прорыва дамбы в Бразилии попал на видео

Видео прорыва дамбы в Бразилии опубликовали в интернете. Жертвами происшествия стали 115 человек.
Обновлено в 00:56
Политика

Военные устранили угрозу наводнения из-за схода оползня на реке Бурея

Специалисты Минобороны ликвидировали угрозу наводнения, появившуюся после схода массы грунта в реку Бурея.
Обновлено в 08:51
Политика

Посол Венесуэлы в Ираке признал Гуайдо президентом

Посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес признал венесуэльского лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом республики.
Обновлено в 20:55
Наука

Ученые раскрыли рецепт идеального кофе

Обновлено вчера в 23:02
Общество

Школа в Якутии отказалась принимать русскоязычных детей

Директор якутской школы "Айыы Кыната" отказала в приеме в учебное заведение русскоязычным детям.
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия

Площадь пожара на складе в Киеве достигла семи тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складе в Киеве увеличилась с 5 до 7 тысяч квадратных метров, существует угроза распространения огня на стоящее рядом здание, сообщает в субботу пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 08:53
Политика

Власти и вооруженные группировки достигли мирного соглашения в ЦАР

Правительство Центрально-Африканской Республики (ЦАР) достигло соглашения о мире с 14 вооруженными группировками.
Обновлено в 17:46
Главное