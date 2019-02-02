Общество
В Египте обнаружили некрополь с десятками мумийRT на русском 12:41
Некрополь с 40 мумиями обнаружили в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщает Ynetnews со ссылкой на власти Египта. Как отмечается, из 40 найденных археологами мумий 10 — детские.
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Гаджеты
В «Ростехе» сообщили о начале продаж телефона с защитой от прослушки
Госкорпорация «Ростех» начала массовые продажи телефона «Круиз-К», оснащенного криптографической защитой.
Обновлено в 20:07
Политика
На Украине призвали строить отношения с РФ при помощи графитовых бомб
Кандидат в президенты Украины, бывший депутат Верховной рады Инна Богословская предложила выстраивать отношения с Россией при помощи графитовых бомб, соответствующее заявление она сделала в ходе дебатов в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 19:10
Происшествия
В Индии при сходе поезда с рельсов погибли шесть человек
Ранее сообщалось, что в Анкаре с рельсов сошёл скоростной поезд, в результате инцидента погибли девять человек, ещё 84 пострадали.
Обновлено в 22:15
Авто
Названы ТОП-5 автомобилей для путешествий
Эксперты побывали на туристической ярмарке в Дрездене и составили свой рейтинг лучших автомобилей для путешествий, пишет CarsWeek.
Обновлено в 09:28
Общество
На Сахалине сняли на видео, как грязный снег засыпают чистым
Власти Южно-Сахалинска начали проверку после появления видео, на котором рабочие засыпают грязный снег чистым у стелы на въезде в город, сообщила пресс-служба администрации областного центра.
Обновлено в 20:17
Общество
В больнице Латакии открылась детская игровая комната
Детская игровая комната появилась в университетском госпитале "Тишрин" в Латакии благодаря содействию русской общины в Сирии и гуманитарных фондов, рассказала РИА Новости председатель координационного совета ассоциации российских соотечественников в Сирии Елена Мохаммад.
Обновлено в 21:02
Армия и оружие
Коалиция США нанесла удар по сирийской армии
Международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии, уничтожив ее и ранив двух военных, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез
Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Посольство сообщило о задержании 11 российских моряков в Кабо-Верде
Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.
Обновлено вчера в 12:22
Хоккей
Кучеров помог «Тампе» обыграть в гостях «Рейнджерс»
Обновлено в 23:01
Происшествия
Бармен забил до смерти гостя на открытии Harat’s Pub в Москве
Драка произошла на открытии нового филиала Harat's Pub в Москве, в ходе которой погиб посетитель заведения.
Обновлено в 14:16
Политика
СМИ узнали, что Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться во Вьетнаме
По данным издания, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут встретиться 27-28 февраля в Дананге для обсуждения торговых вопросов.
Обновлено в 22:15
Происшествия
Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии
В сети интернет появилось видео момента прорыва дамбы в Бразилии, в результате чего погибли по меньшей мере 115 человек.
Обновлено в 01:04
Политика
Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае беспорядков из-за Brexit
Королева Великобритании покинет Лондон в случае возникновения массовых беспорядков, вызванных выходом Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit).
Обновлено в 22:00
Общество
Минобороны выселяет 54 семьи военных из общежития в Москве
Утром 1 февраля начальница госучреждения «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России Наталья Иванова вместе с судебными приставами приехала в общежитие ведомства на улице Большая Пироговская, 51 для принудительного выселения 54 семей военных.
Обновлено вчера в 10:39
Общество
Сурок Фил предсказал ранний приход весны
Сурок Фил из города Панксатони (штат Пенсильвания, США) предсказал в субботу, 2 февраля, раннюю весну, сообщает USA Today.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Опубликовано видео взрыва метеорита в Кубе
Предположительно, в небе над кубинской провинцией взорвался метеорит.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
В США самолет трижды за день возвращался в аэропорт из-за сбоев
Из-за технических неполадок борт Hawaiian Airlines, который должен был совершить перелет из Лос-Анджелеса на остров Мауи, три раза за день возвращали в аэропорт вылета.
Обновлено в 22:19
Происшествия
Младенца, спасенного в Магнитогорске, готовят на выписку
Отец спасенного в Магнитогорске ребенка рассказал, когда могут выписать из больницы сына.
Обновлено в 22:02
Общество
В Нидерландах велосипедистов начнут штрафовать за гаджеты
Нидерланды планируют запретить использование мобильных телефонов во время езды и определить штраф в размере 109 долларов.
Обновлено в 23:15
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала свои отношения с Виторганом
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе «Эксклюзив» на Первом канале, во время которой затруднилась прямо ответить о возможном расставании с мужем, известным актером Максимом Виторганом, сообщает 2 февраля «Газета.ру».
Обновлено в 15:52
Происшествия
Представлен новый архивный документ по группе Дятлова
Обновлено в 10:15
Происшествия
В штате Мэриленд в результате ДТП погибли пятеро детей
Пятеро детей погибли, еще два человека получили травмы в автокатастрофе, которая произошла в субботу в штате Мэриленд.
Обновлено в 21:20
Авто
Составлен рейтинг лучших подержанных кроссоверов за 600 000 рублей
Всего за 600 тыс. рублей вы получите достойный автомобиль 2010—2011 года выпуска, оснащенный климат-контролем, мульти-рулем, системой курсовой устойчивости и штатной мультимедией с Bluetooth.
Обновлено в 03:53
Общество
Канадец выиграл в лотерею более 20 миллионов долларов
Сообщается, что житель провинции Квебек выиграл 26 миллионов 600 тысяч канадских долларов, что эквивалентно сумме в 20 миллионов 300 тысяч долларов США, в рублях же эта сумма составляет более 1 миллиарда 330 миллионов рублей.
Обновлено в 18:33