Общество
В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом более 4 тыс. лет
В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом более 4 тыс. летRT на русском05:28
Археологи обнаружили неразграбленную древнюю усыпальницу в районе некрополя Саккара, который находится в нескольких километрах к югу от Каира. Возраст гробницы — приблизительно 4,4 тыс. лет.
RT на русском05:28
Оценить
28 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Общество
Главную новогоднюю елку страны срубили в Подмосковье
Обновлено в 06:29
Путешествия
Половина хабаровских туристов вернулись домой с острова Хайнань
Более 80 хабаровских туристов, несколько дней ожидавших вылета в аэропорту Хайкоу на китайском острове Хайнань, вернулись в воскресенье домой рейсом авиакомпании "ИрАэро" через Москву, сообщили агентству "Интерфакс" в представительстве авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:54
Транспорт
ЦОДД предупредил о новогодних пробках в Москве
Обновлено в 06:19
Общество
Умер глава Института философии РАН Вячеслав Степин
Обновлено в 07:16
Общество
В Нью-Джерси запретили цирковые представления с дикими животными
Обновлено в 08:28
Транспорт
МЧС Москвы предупредило о тумане и гололедице в ночь на воскресенье
МЧС России по Москве предупредило о тумане и гололедице в столице в ближайшие три часа.
Обновлено вчера в 15:50
Общество
Гидрометцентр анонсировал «однородную» погоду на предстоящей неделе
На предстоящей неделе в Москве и области ожидается «совершенно однородный» режим погоды: солнечно, малооблачно, хрустящий снег и мороз ниже нормы на 3-5 градусов.
Обновлено в 09:36
Общество
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Обновлено вчера в 09:44
Общество
Здание музея в Будапеште признано лучшим архитектурным проектом года
Обновлено в 00:56
Здоровье
Воду с неприятным запахом во Владимире объявили годной для питья
Вечером 11 декабря жители стали жаловаться на неприятный запах от воды из-под крана.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Защитники животных разделись в центре Барселоны
В Барселоне защитники животных провели акцию протеста против использования кожи и меха в одежде, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:36
Общество
«Преклоняемся перед храбростью защитников и жителей Калинина» — Руденя
Город Калинин (Тверь) был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками 14 октября 1941 года, после ожесточенных оборонительных боев.
Обновлено 14 декабря в 09:35
Общество
Тюменский ученый предложил способ определения незаконной рубки леса
Обновлено в 09:34
Общество
Стюардесса рассказала, как на борту борются с неприятными запахами
Обновлено в 00:10
Общество
В Москве полностью закроют знаменитую тюрьму «Бутырка»
Мэрия Москвы предложила другой вариант - закрыть еще и «Бутырку» с «Матросской Тишиной» и за счет бюджета Москвы построить новое современное СИЗО на 5 тысяч мест на территории 80 гектаров.
Обновлено в 06:23