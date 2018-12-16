Общество

В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом более 4 тыс. лет
RT на русском
05:28

Археологи обнаружили неразграбленную древнюю усыпальницу в районе некрополя Саккара, который находится в нескольких километрах к югу от Каира. Возраст гробницы — приблизительно 4,4 тыс. лет.
RT на русском05:28

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Находка в Египте: в гробнице возрастом 4400 лет обнаружены 45 статуй

РИА Новости07:23

В Египте обнаружили нетронутую гробницу верховного жреца

Интерфакс01:36

В Египте нашли гробницу верховного жреца возрастом 4400 лет

Говорит Москва04:52

Нетронутую гробницу возрастом более 4 тысяч лет нашли в Египте

Телеканал 360°вчера в 10:42

В Египте обнаружили гробницу древнего жреца возрастом более 4 тыс. лет

ТАССвчера в 10:21

В Египте нашли нетронутую гробницу древнего чиновника

Вести.Ruвчера в 07:29

В Египте обнаружили нетронутую гробницу старше 4 тысяч лет

Life.ruвчера в 07:22
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Общество

Главную новогоднюю елку страны срубили в Подмосковье

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Путешествия

Половина хабаровских туристов вернулись домой с острова Хайнань

Более 80 хабаровских туристов, несколько дней ожидавших вылета в аэропорту Хайкоу на китайском острове Хайнань, вернулись в воскресенье домой рейсом авиакомпании "ИрАэро" через Москву, сообщили агентству "Интерфакс" в представительстве авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:54
Транспорт

ЦОДД предупредил о новогодних пробках в Москве

Обновлено в 06:19
Общество

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В Нью-Джерси запретили цирковые представления с дикими животными

Обновлено в 08:28
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МЧС Москвы предупредило о тумане и гололедице в ночь на воскресенье

МЧС России по Москве предупредило о тумане и гололедице в столице в ближайшие три часа.
Обновлено вчера в 15:50
Общество

Гидрометцентр анонсировал «однородную» погоду на предстоящей неделе

На предстоящей неделе в Москве и области ожидается «совершенно однородный» режим погоды: солнечно, малооблачно, хрустящий снег и мороз ниже нормы на 3-5 градусов.
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Общество

В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат

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Здание музея в Будапеште признано лучшим архитектурным проектом года

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Воду с неприятным запахом во Владимире объявили годной для питья

Вечером 11 декабря жители стали жаловаться на неприятный запах от воды из-под крана.
Обновлено вчера в 13:50
Общество

Защитники животных разделись в центре Барселоны

В Барселоне защитники животных провели акцию протеста против использования кожи и меха в одежде, сообщает РИА "Новости".
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«Преклоняемся перед храбростью защитников и жителей Калинина» — Руденя

Город Калинин (Тверь) был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками 14 октября 1941 года, после ожесточенных оборонительных боев.
Обновлено 14 декабря в 09:35
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Тюменский ученый предложил способ определения незаконной рубки леса

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Стюардесса рассказала, как на борту борются с неприятными запахами

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В Москве полностью закроют знаменитую тюрьму «Бутырка»

Мэрия Москвы предложила другой вариант - закрыть еще и «Бутырку» с «Матросской Тишиной» и за счет бюджета Москвы построить новое современное СИЗО на 5 тысяч мест на территории 80 гектаров.
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