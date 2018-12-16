Общество
В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом более 4 тыс. лет
В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом более 4 тыс. летRT на русском05:28
Археологи обнаружили неразграбленную древнюю усыпальницу в районе некрополя Саккара, который находится в нескольких километрах к югу от Каира. Возраст гробницы — приблизительно 4,4 тыс. лет.
RT на русском05:28
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Общество
Замглавы ФСИН анонсировал закрытие СИЗО «Бутырка»
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России приняла решение о закрытии столичных СИЗО № 2 «Бутырка» и № 3 «Пресня».
Обновлено в 11:19
Общество
В Подмосковье срубили главную новогоднюю ель России
Ранее телеканал «360» сообщал, что главную новогоднюю ель России срубят 16 декабря на территории Московского учебно-опытного лесничества в Щёлковском муниципальном районе.
Обновлено в 06:01
Путешествия
Половина хабаровских туристов вернулись домой с острова Хайнань
Более 80 хабаровских туристов, несколько дней ожидавших вылета в аэропорту Хайкоу на китайском острове Хайнань, вернулись в воскресенье домой рейсом авиакомпании "ИрАэро" через Москву, сообщили агентству "Интерфакс" в представительстве авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:54
Транспорт
МЧС предупредило о тумане и гололеде в Москве
«В ближайшие 1–3 часа с сохранением ночью и в первой половине дня 16 декабря в городе Москве ожидается туман с видимостью 200–700 м, изморозь, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 16:34
Транспорт
ЦОДД предупредил о новогодних пробках в Москве
Предновогодние пробки начнутся на дорогах Москвы уже в понедельник, 17 декабря, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 06:19
Общество
Умер глава Института философии РАН Вячеслав Степин
Почетный директор Института философии РАН академик Вячеслав Степин скончался на 85-м году жизни в пятницу, сообщается на сайте учреждения.
Обновлено в 07:16
Путешествия
Красная площадь возглавила рейтинг достопримечательностей России
Рейтинг российских достопримечательностей в 2018 году, по данным исследования, проведённого аналитическим агентством «Турстат» возглавила Красная площадь.
Обновлено в 10:58
Общество
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Обновлено вчера в 09:44
Общество
Зоозащитники устроили «лежачую» акцию на площади в Барселоне
Стоит напомнить, что подобную акцию зоозащитники провели в Барселоне два года назад, в 2016 году.
Обновлено в 12:11
Общество
В Нью-Джерси запретили цирковые представления с дикими животными
В американском штате Нью-Джерси запретили цирковые представления с дикими и экзотическими животными.
Обновлено в 08:28
Общество
Гидрометцентр анонсировал «однородную» погоду на предстоящей неделе
На предстоящей неделе в Москве и области ожидается «совершенно однородный» режим погоды: солнечно, малооблачно, хрустящий снег и мороз ниже нормы на 3–5 градусов.
Обновлено в 09:36
Общество
Здание музея в Будапеште признано лучшим архитектурным проектом года
Лучшим был признан проект этнографического музея, спроектированный венгерской студией.
Обновлено в 00:56
Общество
«Преклоняемся перед храбростью защитников и жителей Калинина» — Руденя
Город Калинин (Тверь) был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками 14 октября 1941 года, после ожесточенных оборонительных боев.
Обновлено 14 декабря в 09:35
Общество
Сотрудники Tesla рассказали о приступах ярости Илона Маска
Издание Wired собрало несколько отзывов от сотрудников, инженеров и даже руководителей компании Tesla, каждый из которых может рассказать о неприятном опыте общения с Илоном Маском во время работы на него.
Обновлено 14 декабря в 09:18
Общество
Принц Гарри отказался от охоты ради Меган
Принц Гарри отказался от участия в регулярном предрождественском развлечении британской королевской семьи — охоте на фазанов.
Обновлено в 04:15