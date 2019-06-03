В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на годИзвестия 10:47

Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил ТАСС европейский источник в Брюсселе.

В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год

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