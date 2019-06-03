Политика

В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на годИзвестия 10:47

Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил ТАСС европейский источник в Брюсселе.
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Bloomberg сообщил о предложении Могерини продлить санкции против России

РБК10:56

Еврокомиссия предложила продлить санкции против России по Крыму до 2020 года

Говорит Москва09:55

ЕС продлит санкции против Крыма и Севастополя

Газета.Ru10:17

Источник сообщил о намерении Евросоюза продлить санкции против России

РИА Новости10:11

Источник: Евросоюз планирует продлить на год санкции в отношении Крыма и Севастополя

ТАСС10:06

Еврокомиссия предложила продлить «крымские санкции» против России до июня 2020 года

Интерфакс09:49

СМИ сообщили о планах ЕС продлить санкции по Крыму и Севастополю

RT на русском10:38
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Авто

Полиция в Австралии начала переход на электромобили Tesla

Обновлено в 09:38
Политика

Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.
Обновлено в 16:48
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 17:00
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Энди Руис хочет реванш с Джошуа

Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Экономика

Москва может войти в топ-10 городов мира по темпам роста турпотока к 2025 году

Вклад туризма в ВВП России может увеличиться вдвое, в экономику города Москвы - до 6-8%, а выручка города также может увеличиться вдвое до 1,5 трлн рублей.
Обновлено в 17:04
Энергетика

РФ договорилась о компенсации с контрагентами по «Дружбе»

Ранее News.ru писал, что инцидентом с попаданием в трубопровод «Дружба» загрязнённой нефти займутся хозяйствующие субъекты и правоохранительные органы, однако это никак не отразится на отношениях между Россией и Белоруссией.
Обновлено в 11:20
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Гаджеты

Apple объявила об отказе от iTunes

Компания Apple на ежегодной конференции для разработчиков сообщила об отказе от iTunes.
Обновлено в 16:00
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.
Обновлено в 10:43
Шоу-бизнес

«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте

Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика

Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
Обновлено в 16:23
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Jay-Z стал первым рэпером, заработавшим более $1 млрд

Обновлено в 15:46
Теннис

Хачанов обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес

Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой

Обновлено в 16:30
Происшествия

На столе портрет, свечи, цветы: Десятки жильцов Нового Тушина собрались на месте расправы над ефрейтором ГРУ

Обновлено в 13:27
Политика

Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Культура

Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей

Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Политика

Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами

Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

США одобрили поставки F-16 в Болгарию

США одобрили поставки Болгарии самолетов F-16 на сумму в 1,7 миллиарда долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона.
Обновлено в 16:58
Футбол

Черчесов: сказал Ахметову, что он последний раз так выходит на замену

Что касается Ахметова, то он вышел вынужденно на замену. Первые минуты он никак не мог войти в игру, это нас насторожило.
Обновлено в 11:32
Гаджеты

Apple представила новый Mac Pro

Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.
Обновлено в 14:38
Армия и оружие

ВСУ обстреляли автобус с рабочими Донецкой фильтровальной станции

Обновлено в 06:35
Путешествия

Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву

Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.
Обновлено в 16:22
Политика

В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.
Обновлено в 05:58
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о незаконном обогащении

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение.
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Здоровье

Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников

Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой

Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено в 08:16
Экономика

Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе

Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Футбол

Сын Рейеса перейдет в мадридский «Реал»

Сын погибшего футболиста Хосе Антонио Рейеса продолжит карьеру в юношеской системе мадридского «Реала».
Обновлено в 16:54
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Обновлено в 09:50
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